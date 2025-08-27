Rasszista indíttatású támadás történt Józsefvárosban

A Borsonline arról ír, hogy rasszista indíttatású támadás miatt indítványozta három gyanúsított letartóztatását a Fővárosi Főügyészség. A vádhatóság kedden közölte, hogy a megalapozott gyanú szerint az elkövetők életveszélyesen bántalmaztak egy férfit a bőrszíne miatt Józsefvárosban, a II. János Pál pápa téren vasárnap hajnalban.

Egyelőre hárman vannak letartóztatva a rasszista támadók közül A fotó illusztráció: Pexels.com

Fiatalkorúak is voltak a rasszista támadók között

A rendőrök elfogtak, és közösség tagja elleni, csoportosan elkövetett erőszakkal, valamint életveszélyt okozó testi sértéssel gyanúsítottak meg hét embert. A Fővárosi Főügyészség három gyanúsított - köztük két fiatalkorú - letartóztatását indítványozta, hogy ne szökhessenek el és ne befolyásolhassák a bizonyítást. Továbbá egy felnőtt gyanúsított esetében az ügyészség szerint csak így lehet kizárni a bűnismétlés veszélyét. Jelezték, hogy a kényszerintézkedésre irányuló indítvány érintettjeinek száma még bővülhet.

