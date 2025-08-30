„Megöllek, elvágom a torkodat!” – disznóölőkés és sodrófa is előkerült, a tanúk meg csak néztek

A Veszprémi Járásbíróság szeptember 4-re tűzte ki annak az emberölési kísérlettel vádolt férfinak a tárgyalását, aki rátámadt saját édesanyjára – írja a Veol.hu.

A férfi téveszmék hatására rátámadt az édesanyjára

A férfi a szülői házban élt édesanyjával és bátyjával, miközben üldöztetéses tévképzetei miatt gyakori konfliktusok alakultak ki a családban. Az édesapa 2017-ben bekövetkezett halála óta a feszültség tovább fokozódott, különösen a férfi és édesanyja között. A vádlott rendszeresen fogyasztott kábítószert és alkoholt, ami tovább rontott állapotán.

A vádlottat először 2011-ben kezelték pszichiátrián, majd 2014-ben paranoid skizofréniát diagnosztizáltak nála. Betegsége miatt megváltozott munkaképességűvé vált, és 15 éve nem dolgozott. 2019-ben öngyilkosságot kísérelt meg, ami után ismét kórházi kezelésre szorult.

Rátámadt, majd brutálisan bántalmazta édesanyját

Idén április 18-án, minden előzmény nélkül egy 19 centiméteres pengéjű disznóölő késsel édesanyjára rontott. A kést a nő mellkasához tartva kijelentette:

„Megöllek, elvágom a torkodat!”

Az asszony lélekjelenlétének köszönhetően időt tudott nyerni: azt állította, hogy a fia testvére az udvaron vár rá. A vádlott erre eldobta a kést, majd kiment a házból.

Az anya ekkor sodrófát vett elő önvédelem céljából. Amikor azonban a férfi meglátta nála, újra támadásba lendült: ütlegelni kezdte, majd kitépte a sodrófát a kezéből, és többször megütötte vele édesanyja fejét, vállát és hátát. Ezután ellökte a nőt, aki a konyhaszekrénynek esett, majd a földre került.

A sértett kimenekült az udvarra, ám fia ismét rátámadt. Kiabálva szidalmazta, azt állítva:

„Megölted az apámat, valld be!”

Illetve többször megfenyegette, hogy elvágja a torkát. A férfi ezután egy fahasábbal ütötte tovább az asszonyt.

A tanúk nem mertek közbelépni, mert a férfi azzal fenyegetőzött, hogy bárkit megöl, aki bemerészkedik az udvarra. Ezért inkább a rendőrséget és a mentőket riasztották. A segélyhívásokat a vádlott is meghallotta, ezért a súlyosan bántalmazott anyját a földön hagyva visszament a házba.

A kiérkező rendőrök a továbbra is agresszíven viselkedő vádlottat a házban elfogták. A bántalmazás következtében az édesanya olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy azok a gyors orvosi beavatkozás nélkül halálos eredményhez vezethettek volna.