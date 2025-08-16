Rátámadtak egy férfire a dunaújvárosi uszoda előtt az utcán

A Székesfehérvári Járásbíróság elrendelte egy férfi és társai letartóztatását, mert a gyanú szerint július 18-án, Dunaújvárosban, az uszoda előtt rátámadtak egy menekülő férfira – írja a Feol.hu.

A dunaújvárosi uszoda előtt rátámadtak egy férfira

A férfi próbált elmenekülni, de a támadók utolérték, többször megütötték és megrúgták. Az áldozat a földre rogyott, és nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. A hatóság álláspontja szerint az eset alkalmas volt arra, hogy a környezetében lévőket megbotránkoztassa és megijessze, ezért a támadók ellen csoportosan elkövetett garázdaság miatt indult eljárás.

Rátámadtak és bántalmazták a menekülő férfit

Bár a támdó férfi büntetlen előéletű, más büntetőügy már folyamatban van ellene. Az ügyészség szerint megalapozottan feltételezhető, hogy ha nem kerül rácsok mögé, újabb bűncselekményt követne el, ezért kezdeményezték a letartóztatását. A bíróság helyt adott az indítványnak, de a döntés nem jogerős, a gyanúsított fellebbezett.

