Rendkívüli

Váratlan fordulat a veronai buszbaleset ügyében

rejtély

Rejtély a pécsi professzor körül, eltűnése egy magyar X-aktát idéz

Két éve tartja lázban a közvéleményt Dr. Zágony Rudolf titokzatos eltűnése, amelyet máig nem sikerült megfejteni. A Pécsi Tudományegyetem nyugalmazott docensét 2023. augusztus 22-én látták utoljára, amikor feleségével hazafelé tartott. Uránvárosi lakásuk közelében, az Építők útjánál a professzor hirtelen előresietett a zebrán, majd rejtélyes módon, nyomtalanul eltűnt.
rejtélyX-aktákprofesszoreltűnésPécsi Tudományegyetemdocensrendőrség

A hatóságok azóta is hiába keresik a professzort, aki mintha megmagyarázhatatlan rejtélyek közepette köddé vált volna. Fotója továbbra is szerepel az eltűntek listáján, a rendőrség legutóbbi nyilatkozata alapján pedig semmilyen újabb nyom nem került elő.

Rejtély a professzor eltűnése körül
Az eltűnt személyek listáján továbbra is szerepel dr. Zágony Rudolf, akit 2023. augusztus 22-én láttak utoljára. Holléte azóta is a rejtélyek közé sorolandó Fotó: police.hu

A rejtély továbbra is fokozódik

A különös eset már-már egy valódi X-aktát idéz, hiszen hogyan tűnhet el egy férfi fényes nappal, ráadásul nyom nélkül? A kérdés továbbra is megválaszolatlan, a rejtélyes ügy pedig megoldatlan marad.

Az eltűnésekor 83 éves férfi körülbelül 165-170 cm magas, normál testalkatú, kék szemű, valamint ősz haja és körszakálla van. Utolsó ismert ruházata: khaki színű rövidnadrág, kék-fehér csíkos rövid ujjú ing, bebújós kékes-szürke cipő, fehér zokni. Aki bármilyen információval rendelkezik a rejtélyes üggyel kapcsolatban, az haladéktalanul jelezze a hatóságok felé - hívja fel a figyelmet a személyleírásra a bama.hu.

Az eset nem egyedülálló

A történelem folyamán számos történet létezett, amelyre nem volt és a mai napig sincsen magyarázat. Nem véletlen, hogy az amerikai mozifilmek és sorozatok készítőinek fantáziáját megragadták ezek az esetek, valamint az sem, hogy a már említett és nagy sikerű X-akták is ezekből táplálkozott. Öt népszerű és máig megoldatlan történetet is feldolgoztunk a közelmúltban, amelyek nem csak elgondolkodtatók, de igazi megmagyarázatlan rejtélyek, mind a mai napig.

 

 

