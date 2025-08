Döbbenetes adatok: ez okozza a rekordmennyiségű járműtüzet az idei évben

A nagy szárazság miatt elképesztő mennyiségű tűzeset keletkezett az idei évben, és nemcsak a száraz növényzet kapott lángra, hanem feltűnően sok autó is. Az adatok alapján rekordmennyiségű járműtűz keletkezett idáig, és arról is szó esett, mi lehet az oka, valamint arról, hogyan lehet megelőzni ezeket – írja a szon.hu.

Drámai adatokat közölt a katasztrófavédelem: rekordmennyiségű járműtűz történt az idei évben

Rekordmennyiségű járműtűz az idei évben – ez az oka

A tűzoltóknak mozgalmas az idei év is, hiszen elképesztő mennyiségű tűzeset történt július végéig. Nemcsak épületekhez, mezőgazdasági területekhez kapnak egyre több riasztást, hanem kigyulladt járművekhez is, ami azért kiemelten veszélyes, mert az intenzív égés és gyors terjedés miatt egy-két perc alatt az egész autó kiéghet, így a személyi sérülés kockázata is megemelkedik.

Rutkai-Dér Vivien tűzoltó főhadnagy, a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője a portálnak elmondta:

július végéig az országban 454 személyautó gyulladt ki, ebből 23 eset Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében történt.

A szóvivő hozzátette, hogy a legtöbb esetben a tűz a járművek motortérből indul, ami megtörténhet álló helyzetben vagy menet közben is.

A rekordmennyiségű járműtűz okai lehetnek: a motortérben szivárgó üzemanyag, a hidraulikus eszközöket működtető olajok, a lerakódott benzin és gázolaj maradványok, amelyek rendkívül tűzveszélyesek.

Ezeknek szivárgását okozhatja az elhasználódás, vagy valamilyen szerelési hiba, vezetéktörés, kopások, de akár a rossz vagy elérett tömítések is, ezért kiemelten fontos, hogy megfelelő műszaki állapotban legyen a jármű, mivel elsősorban így lehet megelőzni a tragédiát.

A katasztrófavédelem szóvivője azt is elmondta, hogy mi tévők legyünk, ha már megtörtént a baj, akár a motortérben, akár a jármű utasterében csapnak fel a lángok. A járműtüzek további okairól, azok megelőzésről részletesebben is beszámolt a SZON-nak, melyet a linkre kattintva lehet megtekinteni.