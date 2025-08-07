Hírlevél

Rendkívüli

Itt az orosz-amerikai megállapodás Ukrajnáról - kiszivárogtak a részletek

magyar

Albániában nyaralt, és ha már ott volt, megmentette két ember életét

1 órája
Magyar házaspár töltötte vakációját az albán tengerparton. A rendőr férj egy kislányt és az édesanyját mentette ki a habokból.
A magyar férfi önfeláldozásáról a Vaol.hu osztott meg érdekes momentumokat. A nyaraló rendőr a tengerparton lazult a feleségével, amikor felfigyelt a kétségbeesett segélykiáltásokra.

rendőr
Magyar rendőr hőstettétől hangos az albán tengerpart  Fotó: Illusztráció (Ilya Batorshin/Pexels)

Egy bajba jutott kislány esett pánikba, akinek az édesanyja eszméletlenül lebegett a víz felszínén. A törzsőrmester azonnal a tengerbe ugrott, és mind a két embert kihozta a partra az egyre mélyülő vízből.

Mivel a kimentett édesanya már nem mutatott életjeleket, hősünk azonnal nekilátott a nő újraélesztéséhez. Nagy segítségére volt a felesége, aki szakszerűen segített az életmentésben.

Kisvártatva egy orvos csatlakozott hozzájuk, aki a mentő kiérkezéséig folytatta a mellkaskompressziót. Az időben érkező mentősök stabil állapotban szállították a nőt kórházba – írja a Vaol.hu.

