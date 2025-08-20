Szeme sem rebbent, elgázolta a biciklist a zebrán

Vajon mi járhatott annak a nyugdíjasnak a fejében, aki azután, hogy egy miskolci zebrán elgázolt egy kerékpárost, segítségnyújtás nélkül továbbhajtott? A saját bevallása szerint semmi, hallott valami koppanást, de nem nagyon érdekelte. Egy rendőr eredt a 75 éves „madmax” nyomába, akinek az ámokfutásáról a Bors számolt be.

Rendőr eredt a biciklist gázoló nyugdíjas férfi nyomába

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda egyik munkatársa augusztus 14-e reggelén éppen a munkahelyére tartott, amikor észrevette, hogy egy ötvenes éveiben járó férfi kerékpárral át akar kelni a zebrán, de nem sikerült neki, mert megjelent egy nagy sebességgel közeledő autó,

és elütötte a biciklist, majd megállás nélkül továbbhajtott.

Azonnal a férfihez lépett, hogy ellenőrizze, hogy van. Mivel több gyalogos is a segítségére sietett, a rendőr visszaült az autójába, és a gázoló nyomába eredt. Egy útkereszteződésnél sikerült utolérnie. Megállította a járművet, és felelőségre vonta a sofőrt. A 75 éves férfi azt mondta, hallotta hogy valami történhetett, de úgy döntött, nem áll meg. A rendőr a vétkes sofőrt a saját kocsijával vitte vissza a baleset helyszínére. ahol kollégáira bízta. A nyugdíjassal szemben segítségnyújtás elmulasztása miatt indítottak eljárást a Miskolci Rendőrkapitányságon. Az elsodort férfi 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett el.

