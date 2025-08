Rendőrhalállal végződött a főhadnagy egyéni akciója

Kovács Károly rendőr főhadnagy, Veszprém rendőrkapitányának 36 éves bűnügyi helyettese csak annyit mondott a feleségének: mindjárt visszajön. 1994. január 3-a, késő este volt. Beugrott a közeli bisztróba, ahol az üzletvezetővel beszélgetett, miközben megivott jó néhány pohár szeszes italt. A vendéglős utólag azt mondta: a főhadnagy idegesnek tűnt. Bizonyára bátorságot gyűjtött az akcióhoz, amire készült és aminek végül rendőrhalál lett a vége - idézte fel a történteket a Veol.hu.

A rendőrhalállal végződött akció előtt Kovács főhadnagy alaposan felöntött a garatra, pedig ez nem volt jellemző rá. Képünk csupán illusztráció. Fotó: MTI/Kiss Gábor

Akció a Club 66-ban

Gyulafirátótról Veszprémbe ment, ahol először a Betérő vendéglőben, majd a Club 66-ban kereste V. Bélát, a két szórakozóhely tulajdonosát, ám sehol sem találta. Az utóbbi szórakozóhelyen volt egy akkor ritkaságnak számító mobiltelefon, amit elkért a pultostól és ezen hívta fel a tulajt, kábítószert ajánlva megvételre. A hívás után sietősen távozott, az italát nem fizette ki, a telefont pedig magával vitte. Egyenesen a Veszprémi Rendőrkapitányságra ment, ahonnan felhívatta főnökét és elmondta: tíz kiló heroint ajánlott megvételre az üzletvezetőnek. Ezt követően éjfél előtt nem sokkal visszatért a Club 66-ba.

A Club 66 épülete ma is áll. A szórakozóhelyen próbálta csapdába csalni a főhadnagy V. Bélát, ám az akció tragédiával végződött.

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Földre vitte a túlerő

A szórakozóhelyen indulatosan fogadta a kidobó, F. János (23) a civil ruhás főhadnagyot, mondván, miért vitte el a telefont, miért nem fizette ki az italát? Sőt, azt is felhozta, hogy miféle kábítószerről beszélt főnökének? A vitából dulakodás lett, amelybe bekapcsolódott G. Balázs (22) és V. Krisztián (20) is. Kovács Károlyt hamar a földre vitték a túlerőben lévő támadók, majd gumibottal, rúddal ütlegelték és többször belerúgtak. A távozó vendégek többször is megpróbálták leállítani a verést, sikertelenül.

Érkezik a felmentő sereg

Az üzletvezető egy idő után talpra állította a főhadnagyot és leült vele beszélgetni az asztalhoz, majd értesítette a rendőrséget. Eközben Kovács Károly a saját lábán kiment a mosdóba. A járőröket a tulajdonos fogadta, aki elmondta, mi történt. Hamarosan a rendőrkapitány is a helyszínre érkezett, és kitámogatta a mosdóból beosztottját. Külsérelmi nyomok nem látszottak a férfin, ám a mentőben hamar kiderült, nagyon megverték.