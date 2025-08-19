Tiszta Hollywood: rendőrök zárták körbe villámgyorsan a bankfiók épületét - videóval

A Beol.hu munkatársai azonnal a helyszínre siettek, hogy megtudják, mi történt. Rendőrök helyszíneltek az orosházi CIB bank egyik fiókjának épülete előtt, még a parkolót is kiürítették.

Rendőrök vették körbe a bankfiók épületét

Fotó: BMH/Beol.hu

A bámészkodók is megjelentek, de ők is csak találgattak, fogalmuk sem volt, miért volt szükség rendőrségi akcióra.

A hírportál megkeresésére a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság szűkszavúan nyilatkozott. Csupán annyit lehet tudni, bejelzett az ATM biztonsági rendszere, és nyomozást rendeltek el az ügyben. Tekintettel arra, hogy folyamatban lévő eljárásról van szó, bővebb információkat egyelőre nem adnak. Kíváncsian várjuk a fejleményeket.

