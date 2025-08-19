Hírlevél

Rendkívüli

Magyarországon találkozhat Zelenszkij és Putyin

rendőrség

Tiszta Hollywood: rendőrök zárták körbe villámgyorsan a bankfiók épületét - videóval

Mintha egy akciófilm forgatásába csöppentünk volna bele! Rendőrök mindenütt, körbevették a bankfiókot.
A Beol.hu munkatársai azonnal a helyszínre siettek, hogy megtudják, mi történt. Rendőrök helyszíneltek az orosházi CIB bank egyik fiókjának épülete előtt, még a parkolót is kiürítették.

rendőrök
Rendőrök vették körbe a bankfiók épületét
Fotó: BMH/Beol.hu

 A bámészkodók is megjelentek, de ők is csak találgattak, fogalmuk sem volt, miért volt szükség rendőrségi akcióra.

A hírportál megkeresésére a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság szűkszavúan nyilatkozott. Csupán annyit lehet tudni, bejelzett az ATM biztonsági rendszere, és nyomozást rendeltek el az ügyben. Tekintettel arra, hogy folyamatban lévő eljárásról van szó, bővebb információkat egyelőre nem adnak. Kíváncsian várjuk a fejleményeket.

