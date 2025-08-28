Leköpték, téglával dobálták és meg akarták szurkálni a rendőröket; nem tették zsebre, amit kaptak

2021 decemberében egy szabadszállási presszóhoz érkeztek a rendőrök, ahol igazoltatásba kezdtek. Az egyik férfi feltűnően sok ideje tartózkodott a mosdóban, hamarosan kiderült, hogy miért: nem tudta bemutatni okmányait, az adatait pedig tévesen adta meg. Ezután arra hivatkozott, hogy az iratok az autójában vannak, ezért elindult a gépjármű felé, és megpróbált elmenekülni, a rendőrök azonban megállították. Ekkor dulakodás tört ki, a bűnöző többször is a járőrök irányába rúgott és fejelt, ám nem találta el őket. Végül csak betuszkolták a hatósági gépjárműbe, aminek az ablakát fejelte és rugdosta, ezért csak az erősítés érkezése után tudták elszállítani. Mint kiderült, a férfi kábítószert is fogyasztott - írta a Baon.hu.
A férfi ellen 2021-ben kábítószer-birtoklás miatt is eljárás indult, mely során behívták meghallgatásra, ám nem jelent meg. 2022 februárjában rendőrök jelentek meg a házánál, ám többszöri kopogás ellenére sem nyitott ajtót. Végül a hatóság emberei bementek a házba, a férfit az ágyába találták. Felkeltették, majd közölték vele, hogy be kell vinniük. A bűnöző ekkor ismét szembeszállt a rendőrökkel, szidalmazta, majd leköpte őket. Hamarosan megérkezett az erősítés, ám nem a kék csapatba: hazaért a férfi élettársa.
A bűnöző ekkor arra utasította a nőt, hogy hozzon egy kést és szurkálja össze a rendőröket. Az élettárs engedelmeskedett, a konyha felé vette az irányt, ám a zsaruk időben megállították. Ekkor dulakodás tört ki: a férfi ellökte az egyik rendőrt, aki a szekrénynek esett, ám komoly baja nem lett. A dühöngő bűnözőt ekkor betuszkolták a rendőrautóba, aki üvöltve utasította élettársát, hogy az udvaron levő építési törmelékkel dobálja meg az autót. A nő így is tett, 300 ezer forintnyi kárt okozva.
A férfiról a Kecskeméti Törvényszéken tartott bírósági tárgyaláson kiderült, hogy szép bűnlajstroma van: rablás, garázdaság, lopás, súlyos testi sértés, bódult vezetés, és kábítószer miatt is a hatóságok látókörébe került korábban, élettársa szintén büntetett előéletű volt.
Az elsőrendű vádlott emberölés előkészülete, hivatalos személy elleni erőszak, valamint rongálás vétsége miatt lett előállítva, és már két éve a rácsok mögött várja az ítéletet. A férfi végül 5 évet kapott, a nő pedig 2 évet, ám ha nem követ el szabálysértést a próbaidő alatt, akkor ezt nem kell letöltenie.
Az elsőrendű vádlott az ítélet hallatán azt mondta, hogy „ez egy vicc” és többször is korrupcióval vádolta meg a bírónőt.