Leköpték, téglával dobálták és meg akarták szurkálni a rendőröket; nem tették zsebre, amit kaptak

2021 decemberében egy szabadszállási presszóhoz érkeztek a rendőrök, ahol igazoltatásba kezdtek. Az egyik férfi feltűnően sok ideje tartózkodott a mosdóban, hamarosan kiderült, hogy miért: nem tudta bemutatni okmányait, az adatait pedig tévesen adta meg. Ezután arra hivatkozott, hogy az iratok az autójában vannak, ezért elindult a gépjármű felé, és megpróbált elmenekülni, a rendőrök azonban megállították. Ekkor dulakodás tört ki, a bűnöző többször is a járőrök irányába rúgott és fejelt, ám nem találta el őket. Végül csak betuszkolták a hatósági gépjárműbe, aminek az ablakát fejelte és rugdosta, ezért csak az erősítés érkezése után tudták elszállítani. Mint kiderült, a férfi kábítószert is fogyasztott - írta a Baon.hu.

Rendőrök igazoltatták a későbbi vádlottat egy szabadszállási presszóban, ám a dühöngő férfit alig bírták lecsillapítani.

Fotó: Shutterstock

Ismét erőszakoskodott a rendőrökkel

A férfi ellen 2021-ben kábítószer-birtoklás miatt is eljárás indult, mely során behívták meghallgatásra, ám nem jelent meg. 2022 februárjában rendőrök jelentek meg a házánál, ám többszöri kopogás ellenére sem nyitott ajtót. Végül a hatóság emberei bementek a házba, a férfit az ágyába találták. Felkeltették, majd közölték vele, hogy be kell vinniük. A bűnöző ekkor ismét szembeszállt a rendőrökkel, szidalmazta, majd leköpte őket. Hamarosan megérkezett az erősítés, ám nem a kék csapatba: hazaért a férfi élettársa.

A bűnöző ekkor arra utasította a nőt, hogy hozzon egy kést és szurkálja össze a rendőröket. Az élettárs engedelmeskedett, a konyha felé vette az irányt, ám a zsaruk időben megállították. Ekkor dulakodás tört ki: a férfi ellökte az egyik rendőrt, aki a szekrénynek esett, ám komoly baja nem lett. A dühöngő bűnözőt ekkor betuszkolták a rendőrautóba, aki üvöltve utasította élettársát, hogy az udvaron levő építési törmelékkel dobálja meg az autót. A nő így is tett, 300 ezer forintnyi kárt okozva.

„Ez egy vicc”

A férfiról a Kecskeméti Törvényszéken tartott bírósági tárgyaláson kiderült, hogy szép bűnlajstroma van: rablás, garázdaság, lopás, súlyos testi sértés, bódult vezetés, és kábítószer miatt is a hatóságok látókörébe került korábban, élettársa szintén büntetett előéletű volt.