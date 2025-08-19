Harmincegy éves férfi próbálta alázni a rendőröket

A Beol.hu számolt be az esetről, melyben egy férfi izmoskodott az egyenruhásokkal. A rendőröket egy családi perpatvarhoz hívták ki, az intézkedésüket egy 31 éves férfi az utca túloldaláról figyelte.

Vádat emeletek a rendőröket feleslegesen sértegető szeghalomi férfi ellen

Fotó: Illusztráció (Shutterstock)

Szeghalmon verekedés tört ki az egyik család tagjai között. A helyszínre több rendőr érkezett, köztük az a főtörzsőrmester is, akinek a későbbi vádlott egyfolytában beszólogatott. A szeghalmi férfi folyamatoan átordibált, be nem állt a szája.

Sértegette a rendőrt, megpróbálta megalázni, még bunyózni is hívta.

A hősködésének az lett a vége, hogy vádat emeltek ellene. Azok a szavak, amelyeket használt, alkalmasak voltak arra, hogy megsértsék a rendőr méltóságát, és aláássa a rendőri munka tekintélyét. A Szeghalmi Járási Ügyészségen becsületsértés miatt emeltek vádat a feleslegesen trágárkodó férfi ellen. A további részletekért látogasson el a hírportál oldalára!

