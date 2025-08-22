Jogosítvány nélkül, részegen, lopott autóval ment cementet venni a kőműves, az első kerítésig jutott

Ittas férfi ellen folyt nyomozás, aki lenyúlta a munkaadója autóját. A férfi jó ötletnek gondolat, hogy részeg fejjel lenyúlja a megbízója autóját és elugrik egy kis cementért. A Haon.hu számolt be a kőműves garázdálkodásáról.

Részegen, jogsi nélkül tolatott a kerítésbe

Fotó: Police.hu/Haon.hu

A debreceni nyomozók lezárták azt a nyomozást, amelyet a kőműves ittas vezetése ügyében végeztek, az eset még tavaly ősszel történt.

Részegen kötötte el az ismerőse autóját

A férfi az egyik ismerősénél végzett kőműves munkát, közben beugrott a közeli kisboltba legurítani egy-két sört, ami mellé dukált néhány tüske is. Mikor visszatért a munkájához, észrevette, hogy elfogyott a cement. Mivel gyalogolni nem volt kedve, úgy gondolta, jó ötlet kölcsönvenni az ismerőse autóját annak tudta nélkül.

Az üzlet zárva volt, ezért visszafordult

Az üzlet azonban zárva volt, meg akart fordulni az autóval, és beletolatott egy kerítésbe. A rendőrök hamar kiértek a helyszínre, az igazoltatás során kiderült, hogy a kőművesnek vezetői engedélye sem volt.

A debreceni nyomozók a vizsgálati anyagot elküldték az ügyésznek.

