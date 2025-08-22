Jogosítvány nélkül, részegen, lopott autóval ment cementet venni a kőműves, az első kerítésig jutott

Ittas férfi ellen folyt nyomozás, aki lenyúlta a munkaadója autóját. A férfi jó ötletnek gondolat, hogy részeg fejjel lenyúlja a megbízója autóját és elugrik egy kis cementért. A Haon.hu számolt be a kőműves garázdálkodásáról.
A debreceni nyomozók lezárták azt a nyomozást, amelyet a kőműves ittas vezetése ügyében végeztek, az eset még tavaly ősszel történt.
A férfi az egyik ismerősénél végzett kőműves munkát, közben beugrott a közeli kisboltba legurítani egy-két sört, ami mellé dukált néhány tüske is. Mikor visszatért a munkájához, észrevette, hogy elfogyott a cement. Mivel gyalogolni nem volt kedve, úgy gondolta, jó ötlet kölcsönvenni az ismerőse autóját annak tudta nélkül.
Az üzlet azonban zárva volt, meg akart fordulni az autóval, és beletolatott egy kerítésbe. A rendőrök hamar kiértek a helyszínre, az igazoltatás során kiderült, hogy a kőművesnek vezetői engedélye sem volt.
A debreceni nyomozók a vizsgálati anyagot elküldték az ügyésznek.
