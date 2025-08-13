Részeg sofőr végzett pusztítást – több parkoló autót is letarolt

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság szerdai közleménye szerint a kaposvári bevásárlóközpont parkolójában történt balesetben szerencsére senki sem sérült meg, de több járműben is hatalmas kár keletkezett. A balesetet egy felelőtlen, részeg sofőr okozta – írja a sonline.hu.

Ismét részeg sofőr okozott bajt, ráadásul vezetői engedélye sem volt

Fotó: Shutterstock

Részeg sofőr végzett pusztítást Kaposváron

A rendőrök a helyszíni ellenőrzés során megállapították, hogy a 21 éves járművezető nem rendelkezik vezetői engedéllyel, ennek ellenére is elindult a gépjárművel, ráadásul ittasan. A részeg sofőr alkoholfogyasztását az alkoholszonda is igazolta.

A Kaposvári Rendőrkapitányság járművezetés ittas állapotban vétség gyanúja, valamint engedély nélküli vezetés szabálysértés miatt indított eljárást a 21 éves férfi ellen. A hatóság arra is felhívta a figyelmet, hogy az alkoholfogyasztás lassítja a reakcióidőt, rontja a koncentrációt, és gyakran a megengedett sebesség túllépéséhez is vezet.

Nem egyedi eset a fentebbi, ugyanis július végén történt hasonló eset, amikor egy 34 éves férfi, akinek egész életében nem volt jogosítványa, ellopott egy kisteherautót, ráadásul ő is ittasan. A részeg sofőr parkoló autóknak és egy oszlopnak is nekihajtott.