Újabb részletek derültek ki Demjén Ferenc súlyos balesetéről

Részeg sofőr végzett pusztítást – több parkoló autót is letarolt

Hatalmas anyagi kárt okozó közúti baleset történt hétfőn este Kaposváron. Egy 21 éves részeg sofőr nekihajtott egy másik autónak egy bevásárlóközpont parkolójában, majd az is kiderült, hogy jogosítványa sincs, az alkoholszonda pedig pozitív értéket mutatott.
A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság szerdai közleménye szerint a kaposvári bevásárlóközpont parkolójában történt balesetben szerencsére senki sem sérült meg, de több járműben is hatalmas kár keletkezett. A balesetet egy felelőtlen, részeg sofőr okozta – írja a sonline.hu.

Ismét részeg sofőr okozott bajt, ráadásul vezetői engedélye sem volt
Fotó: Shutterstock

Részeg sofőr végzett pusztítást Kaposváron

A rendőrök a helyszíni ellenőrzés során megállapították, hogy a 21 éves járművezető nem rendelkezik vezetői engedéllyel, ennek ellenére is elindult a gépjárművel, ráadásul ittasan. A részeg sofőr alkoholfogyasztását az alkoholszonda is igazolta.

A Kaposvári Rendőrkapitányság járművezetés ittas állapotban vétség gyanúja, valamint engedély nélküli vezetés szabálysértés miatt indított eljárást a 21 éves férfi ellen. A hatóság arra is felhívta a figyelmet, hogy az alkoholfogyasztás lassítja a reakcióidőt, rontja a koncentrációt, és gyakran a megengedett sebesség túllépéséhez is vezet.

Nem egyedi eset a fentebbi, ugyanis július végén történt hasonló eset, amikor egy 34 éves férfi, akinek egész életében nem volt jogosítványa, ellopott egy kisteherautót, ráadásul ő is ittasan. A részeg sofőr parkoló autóknak és egy oszlopnak is nekihajtott.

 

