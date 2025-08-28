Egy nyugdíjas asszony részegen megkísérelte halálra késelni élettársát. Italozgatás közben a pár valamin összeveszett, erre a nő felkapott egy konyhakést, és mellkason szúrta élettársát. A férfi ezt követően kihúzta a kést a mellkasából, majd átrohant a szomszédba segítségért – írta meg a Szon.hu.

Részegen elfajultak az indulatok, majdnem gyilkosság lett a vége

Fotó: tények.hu

Megdöbbentő fordulatot vett a részeg este

A pár egy férfitől bérelte a házat, aki elmondása szerint az elmúlt napokban többször is hallotta, hogy a házaspár italozik és veszekszik. Egy újabb, alkoholtól fűtött napon a konfliktus hevesebbre fordult: a nő kést ragadott, és élettársa mellkasába szúrta.

A férfinak volt annyi lélekjelenléte, hogy kihúzta a kést a mellkasából, és a szomszédhoz menekült segítségért. Az áldozatot azonnal meg kellett műteni. A Tények információi szerint jelenleg is a debreceni kórházban ápolják, de állapota már javul.

A helyszínre érkező rendőrök a nőt elfogták, a bíróság pedig elrendelte letartóztatását. Az asszony azonban fellebbezett, arra hivatkozva, hogy élettársa korábban többször is bántalmazta, ezért szúrt most.

Az eset nem egyedülálló: az elmúlt időszakban több hasonló, késeléssel végződő családi vagy párkapcsolati konfliktus is napvilágra került. Egy másik súlyos ügyben egy férfi féltékenységből késelt meg egy nőt és annak ismerősét – az áldozatok életét szintén csak az azonnali orvosi beavatkozás mentette meg.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.