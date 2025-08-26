Robbantani akart a fiatal fiú, miután nem hagyták, hogy hamburgert süssön egy gyorsétteremben

A fiatal férfi jelentkezett egy étterem által meghirdetett pozícióra, ám nem őt választották. Újra próbálkozott, majd harmadszorra is elküldte önéletrajzát, de ismét kosarat kapott. Ekkor született meg benne az ötlet, hogy fenyegető levelet ír, amelyben robbantást helyez kilátásba, ha nem adnak számára kielégítő választ a sorozatos elutasításra.

Azonnal elkapták a robbantással fenyegetőző fiatal férfit a rendőrök

Fotó: Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Robbantással fenyegetett

Az étterem vezetősége feljelentést tett a rendőrségen augusztus 25-én, hétfőn. A nyomozóknak szinte gyerekjáték volt beazonosítani az elkövetőt, hiszen a levelek ugyanarról a címről érkeztek, ahonnan korábban a fiú a jelentkezéseit is küldte. Még aznap este kopogtattak a fiatal lakásán, lefoglalták mobiltelefonját és előállították a rendőrkapitányságra - írta a Haon.hu.

A kihallgatáson a férfi részletes beismerő vallomást tett. Elmondása szerint csalódottság és hirtelen jött indulat vezette tettére és nem gondolta át a következményeket. A rendőrség őrizetbe vette és közveszéllyel fenyegetés bűntette miatt indított eljárás.

Bár a fenyegetés mögött nem állt valós robbantási szándék, az eset mégis súlyos figyelmeztetés, ugyanis a kétségbeesett, indulatos döntések életre szóló következményeket hozhatnak.

Hasonló esetre már volt példa hazánkban és nem is kell messzire menni érte. Legutóbb idén júliusban egy elmaradt koncert miatt egy dunaújvárosi férfi házi készítésű pokolgéppel fenyegetett, amelyet az Országháznál tervezett felrobbantani. A rendőrök őt is azonnal elfogták, őrizetbe vették, majd letartóztatták.