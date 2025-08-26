Hírlevél

Súlyos büntetés vár a kamaszfiúra, aki segített egy baleset áldozatának

Egy fiatal lány súlyos sérülésekkel került kórházba, miután balesetet szenvedett. Rollerrel esett el, aztán egy fiú segített neki.
Egy lány egy nagyobb, fiatalokból álló társasággal együtt, közösen száguldozott elektromos rollerrel az utcán Kaposváron augusztus 24-én. Kezdetben felszabadult volt a hangulat, de egyetlen rossz mozdulat elegendő volt ahhoz, hogy minden megváltozzon. A rollerező lány elvesztette az uralmát a jármű felett és súlyosan megsérült.

Napi szinten növekszik a rolleres baleseteknek a száma
Napi szinten növekszik a rolleres baleseteknek a száma - Fotó: zaol.hu

A rollerek veszélye, amelyről csak kevesek beszélnek

Az elektromos rollerek az elmúlt években hatalmas divattá váltak a fiatalok körében. Csakhogy ezek a járművek nemcsak menők és drágák, hanem kifejezetten veszélyesek is lehetnek. Sokan nincsenek tisztában azzal, hogy a legerősebb, 1000 watt feletti teljesítményű rollerek már segédmotoros kerékpárnak számítanak, amelynek vezetéséhez jogosítvány, biztosítás, bukósisak és forgalomba helyezés is kötelező lenne. A magyar fiatalok azonban gyakran sisak nélkül, zenét hallgatva, sőt a járdán hajtanak velük, így közvetlen veszélyt jelentve önmagukra és a gyalogosokra is.

Egy 2020-ban történt észtországi rollerbaleset:

Amíg Magyarországon a pontos szabályozás még mindig hiányos, több uniós ország már szigorított a rollerhasználaton. Franciaországban például 14 év alatt tilos rollert vezetni, a maximális sebesség 25 km/h és sisakot is kell viselni. Németországban szintén 14 év a korhatár, ott 20 km/h a megengedett maximum és minden járműnek biztosítással kell rendelkeznie.

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya megerősítette, hogy a nagyobb társaságból több fiatallal szemben eljárás indult. Az intézkedés kapcsán az egyik szülő közösségi oldalán fejezte ki nemtetszését.

A kórházban fekvő fiatal lány története minden szülőnek, pedagógusnak és döntéshozónak is üzenet lehet. Itt az idő komolyan venni a rollerhasználat szabályait és fel kell hívjuk a gyerekek figyelmét a veszélyekre.

 

