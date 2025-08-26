Súlyos büntetés vár a kamaszfiúra, aki segített egy baleset áldozatának

Egy lány egy nagyobb, fiatalokból álló társasággal együtt, közösen száguldozott elektromos rollerrel az utcán Kaposváron augusztus 24-én. Kezdetben felszabadult volt a hangulat, de egyetlen rossz mozdulat elegendő volt ahhoz, hogy minden megváltozzon. A rollerező lány elvesztette az uralmát a jármű felett és súlyosan megsérült.

Napi szinten növekszik a rolleres baleseteknek a száma - Fotó: zaol.hu

A rollerek veszélye, amelyről csak kevesek beszélnek

Az elektromos rollerek az elmúlt években hatalmas divattá váltak a fiatalok körében. Csakhogy ezek a járművek nemcsak menők és drágák, hanem kifejezetten veszélyesek is lehetnek. Sokan nincsenek tisztában azzal, hogy a legerősebb, 1000 watt feletti teljesítményű rollerek már segédmotoros kerékpárnak számítanak, amelynek vezetéséhez jogosítvány, biztosítás, bukósisak és forgalomba helyezés is kötelező lenne. A magyar fiatalok azonban gyakran sisak nélkül, zenét hallgatva, sőt a járdán hajtanak velük, így közvetlen veszélyt jelentve önmagukra és a gyalogosokra is.

Egy 2020-ban történt észtországi rollerbaleset:

Amíg Magyarországon a pontos szabályozás még mindig hiányos, több uniós ország már szigorított a rollerhasználaton. Franciaországban például 14 év alatt tilos rollert vezetni, a maximális sebesség 25 km/h és sisakot is kell viselni. Németországban szintén 14 év a korhatár, ott 20 km/h a megengedett maximum és minden járműnek biztosítással kell rendelkeznie.

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya megerősítette, hogy a nagyobb társaságból több fiatallal szemben eljárás indult. Az intézkedés kapcsán az egyik szülő közösségi oldalán fejezte ki nemtetszését.

A kórházban fekvő fiatal lány története minden szülőnek, pedagógusnak és döntéshozónak is üzenet lehet. Itt az idő komolyan venni a rollerhasználat szabályait és fel kell hívjuk a gyerekek figyelmét a veszélyekre.