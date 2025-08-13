Hírlevél

Rendkívüli

Súlyos következményeket ígért Trump, ha Putyin folytatja a háborút

Rolleres

Arccal vette le a kovácsoltvas kaput a merész rolleres

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Furcsa baleset Egerben. Egy rolleres nem vette észre, hogy előtte van a kovácsoltvas kapu. Helyszínre érkezett a mentő és a rendőrség is.
Egy egri fiatal szenvedett balesetet szerda délelőtt. A rolleres belevágódott a Szmrecsányi Lajos Érsekkert északi bejáratánál álló kovácsoltvas kapuba. A Heol.hu információ szerint a fiatalember súlyosan megsérült.

rolleres
Rolleres vágódott a kovácsoltvas kapuba
Fotó: Illusztráció (Fotó: Shutterstock/Konstantin K4)

A Heves vármegyei hírportál egyik olvasója arról számolt be, hogy a helyszínre kihívták a mentőt, akikkel együtt a rendőrség is megjelent. Az Országos Mentőszolgálat arról tájékoztatott, hogy a balesetben a fiatalember a fején sérült meg, stabil állapotban szállították őt kórházba. 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Markus Spiske/Pexels)

 

