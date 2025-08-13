Arccal vette le a kovácsoltvas kaput a merész rolleres

Egy egri fiatal szenvedett balesetet szerda délelőtt. A rolleres belevágódott a Szmrecsányi Lajos Érsekkert északi bejáratánál álló kovácsoltvas kapuba. A Heol.hu információ szerint a fiatalember súlyosan megsérült.

Rolleres vágódott a kovácsoltvas kapuba

Fotó: Illusztráció (Fotó: Shutterstock/Konstantin K4)

A Heves vármegyei hírportál egyik olvasója arról számolt be, hogy a helyszínre kihívták a mentőt, akikkel együtt a rendőrség is megjelent. Az Országos Mentőszolgálat arról tájékoztatott, hogy a balesetben a fiatalember a fején sérült meg, stabil állapotban szállították őt kórházba.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Markus Spiske/Pexels)