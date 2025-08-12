Hírlevél

Van, amikor nem tudjuk ép ésszel felfogni, mire képesek egyesek a közutakon. Rolleres támadta be 90 km/h-ás sebességgel a 6-os főutat.
Elképesztő képsorokra hívta fel a figyelmet az oldalán a Teol.hu, amin egy adrenalin-túltengésben lubickoló kapucnis fiatalember látható a kétkerekű lélekvesztőjén. A rolleres 90 km/h-val cikázott az autók között a 6-os főúton.

rolleres
Néhány rolleres nem tudja, hol a határ
Fotó: Illusztáció (Brett Sayles/Pexels)

Centiken múlt, hogy nem hatalmas baleset lett a száguldozó kalandjának a vége. A hírportál a BpiAutósok által közzétett videó-felvételt  osztotta meg, amelytől egyeseknek elakadhat a lélegzete. A rolleres éppen sávot akart váltani, amikor majdnem elgázolta egy hátulról közelítő audis. A következő képsorokon a fiatal hátrapillant, de ugyan mit tudott volna tenni, ha az audis nem reagál időben?

Felkavaró felvételek a rolleresek legdurvább baleseteiről

Az utóbbi időben egyre több tragédia történik a megfelelő védőfelszerelések használatának hiánya miatt. Erre szeretné felhívni a figyelmet a rendőrség is a legdurvább rollerbalesetekről közzétett videójával. A részletekről az Origo írt a közelmúltban, amit ide kattintva tud megtekinteni!

Borítókép: Illusztráció (Fotó: cottonbro studio /pexels)

 

