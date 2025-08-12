Elképesztő képsorokra hívta fel a figyelmet az oldalán a Teol.hu, amin egy adrenalin-túltengésben lubickoló kapucnis fiatalember látható a kétkerekű lélekvesztőjén. A rolleres 90 km/h-val cikázott az autók között a 6-os főúton.

Néhány rolleres nem tudja, hol a határ

Centiken múlt, hogy nem hatalmas baleset lett a száguldozó kalandjának a vége. A hírportál a BpiAutósok által közzétett videó-felvételt osztotta meg, amelytől egyeseknek elakadhat a lélegzete. A rolleres éppen sávot akart váltani, amikor majdnem elgázolta egy hátulról közelítő audis. A következő képsorokon a fiatal hátrapillant, de ugyan mit tudott volna tenni, ha az audis nem reagál időben?

Felkavaró felvételek a rolleresek legdurvább baleseteiről

