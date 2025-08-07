Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Putyin elszólta magát: itt találkozhat Trumppal

roller

Mekkorát repül egy rolleres? Ha kíváncsi a válaszra, nézze meg a rendőrségi videót

29 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hajmeresztő videó-összeállítást tett közzé a szabolcsi rendőrség. A rolleresek figyelmét kívánják felhívni a közlekedési szabályok betartásának fontosságára.
Link másolása
Vágólapra másolva!
rollerrollerbalesetrollerezőrendőrségi portálvideóösszeállításrendőrség

Megdöbbentő videóválogatást tett közzé hivatalos Facebook-oldalán a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság. A felvételeken figyelmetlen rolleresek és gépjárművek közötti ütközések láthatók, sok esetben súlyos következményekkel – írta meg a Szon.hu. A rendőrség ezzel is szeretné felhívni a figyelmet a közlekedési szabályok betartásának fontosságára, különösen az egyre népszerűbb elektromos rollerek használata kapcsán.

rolleresek
Komoly veszélyben lehetnek a rolleresek, ha nem kellő körültekintéssel közlekednek A fotó illusztráció: Pexels.com

A rendőrség legfontosabb tanácsai a rolleresek számára:

  • Használjanak védőfelszerelést, legalább bukósisakot.
  • Gyalogos-átkelőhelyen – ha nincs átvezetve a kerékpársáv – a rollert le kell szállva áttolni, ez vonatkozik minden közlekedőre, beleértve a kerékpárosokat is.
  • A roller egyszemélyes jármű, tilos többen használni.

Nemrégiben számoltunk be róla, hogy egy valódi balesetet bemutató, sokkoló videó terjed a világhálón. A felvétel nyersen és kegyetlenül szemlélteti, milyen következménye lehet, ha valaki nem használ biztonsági övet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!