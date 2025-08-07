Mekkorát repül egy rolleres? Ha kíváncsi a válaszra, nézze meg a rendőrségi videót

Megdöbbentő videóválogatást tett közzé hivatalos Facebook-oldalán a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság. A felvételeken figyelmetlen rolleresek és gépjárművek közötti ütközések láthatók, sok esetben súlyos következményekkel – írta meg a Szon.hu. A rendőrség ezzel is szeretné felhívni a figyelmet a közlekedési szabályok betartásának fontosságára, különösen az egyre népszerűbb elektromos rollerek használata kapcsán.
