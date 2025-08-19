Hírlevél

kisgyerek

Rosszul lett egy kisgyerek Cegléden

Cegléd belvárosában kellett egy kis helyre letennie a pilótának azt a mentőhelikoptert, amelyek egy gyerekhez érkezett. A kicsi rosszul lett, kórházba kellett vinni.
Mentőhelikopter szállt le Cegléden a belváros egyik szűk telkére a Szolnoki út és a Népkör utca sarkán. Erről számolt be a Szoljon.hu a Dél-Pest Megyei Panoráma alapján. Egy gyerek rosszul lett, rajta kellett segíteni.

Mentőhelikopter vitte el a rosszul lett gyereket Ceglédről
Fotó: MW

Amíg várt a pilóta, megengedte a gyerekeknek, hogy benézzenek a helikopterbe, amivel a kis beteget végül kórházba vitték. 

Egyelőre többet nem tudni a gyerekről, aki rosszul lett

A helyi újságírók keresték az Országos Mentőszolgálatot, hogy többet megtudjak a mentőakció részleteiről. Amint válaszolnak nekik, megírják, amit ide kattintva olvashat el.

 

