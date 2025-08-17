Rosszul lett, elmerült egy strandoló a tatabányai fürdőben

Egy strandoló a víz alá merült a tatabányai Gyémánt Fürdő egyik medencéjében augusztus 16-án, rosszul lett – írta meg a Kemma.hu a fürdő Facebook-oldalára kitett poszt alapján.

Rosszul lett és elmerült egy strandoló a tatabányai fürdőben

Fotó: Gyémánt Fürdő/Facebook

Pár méterre volt tőle az úszómester, ez volt a szerencséje.

Beugrott a vízbe, és kihúzta a partra a bajba jutott embert, aki akkor már másfél méter mélyre süllyedt.

Az életmentő a víznyelés veszélye miatt „kompressziót alkalmazott", így a folyadék kiürült a strandoló szervezetéből. A folyamatosan lélegző embert stabil oldalfekvésbe helyezték, és vártak a mentőkre.

Már jobban van a strandoló, aki rosszul lett

Őszintén reméljük, hogy ő, és a helyszínen jelen lévő családja is gyorsan túl tudja tenni magát a sokkoló eseten. Egyúttal itt szeretnénk megköszönni a mentésben résztvevő úszómester, és a fürdőben szolgálatot teljesítő egészségügyi szakszemélyzet hozzáértő és gyors munkáját

– írta posztja végén a fürdő vezetősége, amely azt is hozzátette, hogy a strandoló már jól van.

Siófokra siettek a vízimentők egy júliusi hétvégi napon, de hiába. Nem lehetett már segíteni annak a 21 éves férfinek, aki elmerült a Balatonban. Ő belefulladt a vízbe.

