Megerőszakolt egy kislányt, kiengedhetik a börtönből a sárisápi rémet

A főügyészség kezdeményezte egy kislányt megerőszakoló férfi letartóztatásának meghosszabbítását. A sárisápi rémként elhíresült férfi idén februárban erőszakolt meg egy 10 év alatti kislányt a helyi temető mellett, az elkövető nemrég szabadult a börtönből. Sorsáról a bíróság dönthet.
Újabb három hónappal hosszabbítaná meg az ügyészség a sárisápi rém előzetes letartóztatását. A férfi idén februárban Sárisápon egy tíz év alatti kislányt bántalmazott szexuálisan. A Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség szerint csak a fogva tartás akadályozhatja meg, hogy az erőszaktevő férfi megszökjön vagy újabb bűncselekményt kövessen el - írja a Kemma.hu

Fotó: Kemma.hu

A büntetett előéletű elkövetőt február 28-án helyezte előzetesbe a Tatabányai Járásbíróság, a letartóztatást pedig legutóbb augusztus végéig hosszabbították meg. Most november 28-ig maradhat rács mögött, ha a bíróság elfogadja az indítványt.

A férfi február 26-án, a sárisápi temető közelében szólította meg a gyermeket, majd egy félreeső területre vitte, ahol erőszakkal bántalmazta. A rendőrség azonnal hajtóvadászatot indított, és még aznap elfogta.

Jól ismeri a börtönt a sárisápi rém

Az elkövető különösen veszélyes visszaesőnek számít. 2025. február 16-án szabadult feltételesen börtönbüntetéséből, de már másnap újabb bűncselekménnyel gyanúsították: betörte a művelődési ház ablakát, és bort lopott onnan.

Az ügyészség álláspontja szerint a férfi múltja, valamint a mostani bűncselekmény súlya miatt csak az előzetes fogva tartás garantálhatja a közbiztonságot.

