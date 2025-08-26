Hírlevél

Rendkívüli

Könyékig turkált a húsos kondérban, most mehet a bíróság elé

Vádat emelt a Győri Járási Ügyészség az ellen a nő ellen, aki több mint négymillió forinttal károsította meg munkáltatóját. Sikkasztás miatt kell a bíróság elé állnia.
Közleményt adott ki a Győri Járási Ügyészség – írja a Győr-Moson-Sopron vármegyei hírportál. Sikkasztás miatt emeltek vádat egy 45 éves nő ellen, aki hatalmas összeggel károsította meg a munkáltatóját.

sikkasztás
Nagy összegű sikkasztás miatt kell a bíróság elé állnia a hentesüzlet alkalmazottjának Fotó:Illusztráció (Laczkó Izabella/MW/Kisalfold.hu)

A vádirat szerint a nő egy húsboltban dolgozott eladóként. Feladatkörébe tartozott az áruk átvétele és bevételezése, valamint az időszakos leltárokat is ő készítette el.

Sikkasztás miatt börtönbe kerülhet 

Ahogy arról a Kisalfold.hu tájékoztatott, a vádlott 2022 tavasztól nyár végéig a beszállított termékeket nem a szállítólevélben szereplő adatok szerint vitte fel a készletező programban, hanem annál kevesebbet írt be, a különbözetet pedig zsebre vágta. 

Ezzel a módszerrel fél év alatt négymillió forintot lopott el a sértett cégtől.

Az ügyészség a nőt minősített sikkasztás bűntettével vádolta meg, amelyért akár öt évig terjedő szabadságvesztést is kaphat. Ügyében a Győri Járásbíróság fog dönteni.

Illusztráció (Laczkó Izabella/MW/Kisalfold.hu)

 

 

