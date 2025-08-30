Hírlevél

Kisodródott, letarolt két táblát, majd holtan végezte az árokban

skorpió

Biztos nem volt a bevásárlólistán az, amit egy salgótarjáni nő vitt haza a boltból

Nem mindennapi esetről szóló hír terjed a közösségi médiában. Egy nő arról posztolt, hogy skorpiót vitt haza a szatyrában az egyik üzletből.
Futótűzként terjed az interneten egy közösségi média bejegyzés, ebben a posztoló arról ír, hogy egy skorpiót vitt haza a nógrádi vármegyeszékhely egyik boltjából, az ott vásárolt papírszatyorban – adta hírül a Nool.hu.

skorpiót
Egy vásárló állítólag skorpiót vitt haza az egyik salgótarjáni boltból
Forrás:  Facebook

Tényleg skorpiót rejtett a szatyor? 

A hírportál arról is ír, hogy a bejegyzést kommentelők közül többen azt találgatják, hogy valós-e az eset, és akadnak olyanok is, akik arra kíváncsiak, hogy mi lett az állat további sorsa. Az eset kapcsán a Nool.hu munkatársa próbálta megkeresni a bejegyzés szerzőjét, ám ő ezidáig nem reagált, így egyelőre a Facebook-poszt valóságtartalmáról sem sikerült megbizonyosodni. 

Villámgyorsan terjedt a hír a napokban, hogy kígyó lapult egy magyar vásárló TEMU-s csomagjában. Azt, hogy tényleg egy veszélyes, egzotikus hüllő kelt át a fél világon, vagy csak egy hazánkban gyakori, emberre veszélytelen állat tapadt a csomagolás ragasztószalagjára, megtudhatja, ha elolvassa cikkünket.

 

