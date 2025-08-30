Biztos nem volt a bevásárlólistán az, amit egy salgótarjáni nő vitt haza a boltból

Futótűzként terjed az interneten egy közösségi média bejegyzés, ebben a posztoló arról ír, hogy egy skorpiót vitt haza a nógrádi vármegyeszékhely egyik boltjából, az ott vásárolt papírszatyorban – adta hírül a Nool.hu.

Egy vásárló állítólag skorpiót vitt haza az egyik salgótarjáni boltból

Tényleg skorpiót rejtett a szatyor?

A hírportál arról is ír, hogy a bejegyzést kommentelők közül többen azt találgatják, hogy valós-e az eset, és akadnak olyanok is, akik arra kíváncsiak, hogy mi lett az állat további sorsa. Az eset kapcsán a Nool.hu munkatársa próbálta megkeresni a bejegyzés szerzőjét, ám ő ezidáig nem reagált, így egyelőre a Facebook-poszt valóságtartalmáról sem sikerült megbizonyosodni.

