Brutális helyszíni fotók a szörnyű balesetről: több embert is kórházba kellett szállítani

Hatalmas ütközés a 47-es főút szombat hajnali forgalmában. A súlyos baleset a főút 17-es kilométerénél történt. A Haon.hu megrázó képeket is közölt a hatalmas csattanásról.

A súlyos baleset során mindkét autó sofőrjét kórházba kellett szállítani

Fotó: Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Teljes szélességében lezárták az érintett útszakaszt. Az egyik autóban egyedül közlekedett a sofőrje, a másikban viszont ketten utaztak. Az utas egyedül is képes volt elhagyni a járművet, mindkét autó sofőrjét a tűzoltóknak kellett kiszabadítani.

Az Országos Mentőszolgálat jelentése szerint a női utast könnyebb, míg a két személygépkocsi vezetőjét súlyos sérülésekkel szállították kórházba. Állapotukról egyelőre nincsenek információink. A helyszínre a berettyóújfalui hivatásos tűzoltók érkeztek ki. Az esetről készült helyszíni fotókat ide kattintva tudja megnézni!

Súlyos baleset az M1-es autópályán

Egy gyerekhez kellett rohannia egy mentőautónak pénteken reggel. Az M1-es autópályán történt baleset. A részletekért kattintson az Origóra!

Nyitókép: Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság/Haon.hu