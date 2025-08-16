Hatalmas fékcsikorgás előzte meg a nagy csattanást – helyszíni képek a balesetről

Péntek este nem sokkal 10 óra után jelent meg az Apcon nagy sebességgel. A súlyos balesetben az autó a megengedettnél jóval nagyobb sebességgel haladt. A Heol.hu helyszínen készült képeket is közölt a hatalmas becsapódásról.
Egy jobbra ívelő kanyarban, eddig tisztázatlan körülmények között elvesztette a sofőr az uralmát az autó fölött, majd tábláknak és egy oszlopnak ütközött – tájékoztatta a megyei hírportált Vámos Boglárka, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.
A balesetben két személy sérült meg, állapotukról az Országos Mentőszolgálat egyelőre nem közölt információkat. Az ütközés következtében az egész környék sötétségbe borult. Az áramszolgáltatást szombat reggelre sikerült helyreállítani.
