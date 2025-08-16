Hatalmas fékcsikorgás előzte meg a nagy csattanást – helyszíni képek a balesetről

Péntek este nem sokkal 10 óra után jelent meg az Apcon nagy sebességgel. A súlyos balesetben az autó a megengedettnél jóval nagyobb sebességgel haladt. A Heol.hu helyszínen készült képeket is közölt a hatalmas becsapódásról.

A súlyos balesetben ketten sérültek meg, másnap reggelig megszűnt a környék áramszolgáltatása

Fotó: Beküldött/Heol.hu

Egy jobbra ívelő kanyarban, eddig tisztázatlan körülmények között elvesztette a sofőr az uralmát az autó fölött, majd tábláknak és egy oszlopnak ütközött – tájékoztatta a megyei hírportált Vámos Boglárka, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.

A balesetben két személy sérült meg, állapotukról az Országos Mentőszolgálat egyelőre nem közölt információkat. Az ütközés következtében az egész környék sötétségbe borult. Az áramszolgáltatást szombat reggelre sikerült helyreállítani.

Több sérültje is van a súlyos balesetnek

Borzalmas baleset történt a kora reggeli órákban Nyíregyházán. A hármas karambolban többen is megsérültek. Ha kíváncsi a részletekre, az Origo oldalára kattintva elolvashatja!

Nyitókép: Beküldött/Heol.hu