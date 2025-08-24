Hatalmas a dugó, „utoléréses baleset” történt az M3-ason

A kelet felé vezető sztráda 49. kilométerénél, Nyíregyháza felé, Kerekharasztnál összeütközött egy kamion és egy autó a Heol.hu információi szerint. Az M3-ason történt súlyos baleset egy úgynevezett „utoléréses baleset”, amelyhez az aszódi hivatásos tűzoltók siettek az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása alapján.

Mentőhelikopter érkezett a súlyos baleset helyszínére

Fotó: MW

Mivel a helyszínen lévők úgy látták, nagy a baj, mentőt hívtak. Nem sokkal ezután már le is szállt a mentőhelikopter az M3-as autópályán, a baleset helyszínén, ahol hosszú dugó alakult ki. Lezárták az autópályát Nyíregyháza felé.

Az M1-es autópályán is súlyos baleset történt, nem is egy

Ahogy arról mi is beszámoltunk, az M1-esen azutózók sem úszták meg baleset nélkül augusztus 24-én. Nem sokkal a reggeli baleset után az M1 országhatár felé vezető oldalán, a 64 km-nél még egy történt – írta meg a Kisalfold.hu. Tömegkarambolról számoltak be a Hegyeshalom felé vezető szakaszon. Az autók a belső és a külső sávot is elfoglalják, a leállósávon araszolnak az autók Győr irányába, 3 km torlódás alakult ki.



Ugyanezen ez oldalon Bicskénél egy autó árokba hajtott és csak egy sáv járható, itt is hatalmas már a dugó. A Bagi csomópontnál lezárták a pályát, elterelik a forgalmat.