Súlyos baleset a Balaton felé: ez a hétvége sem maradt tragédia nélkül

A Vaol.hu számolt be az újabb közúti szerencsétlenségről. A súlyos balesetben Zánka után Köveskál irányában egy autó van az út menti fák között az oldalára fordulva.

A súlyos balesetben az egyik utast súlyos sérülésekkel kellett kórházba szállítani

Fotó: Balatonfüredi ÖT/Vaol.hu

A Balaton térségében történt ütközésben a balesetező személygépkocsiban két személy utazott, az egyiküket a súlyos sérülései miatt kellett kórházba szállítani – közölte a Vaol.hu-val a Balatonfüredi Önkormányzati Igazgatóság.

Bővebb információkkal egyelőre nem rendelkezünk a balesetről, de a helyszínen készült képeket látva az autó a szalagkorlátot átszakítva csapódhatott a fák közé. A helyszínen készült fotókat ide kattintva tudja megtekinteni!

