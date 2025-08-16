Hírlevél

súlyos baleset

Súlyos baleset a Balaton felé: ez a hétvége sem maradt tragédia nélkül

A képeket látva átszakíthatta a szalagkorlátot. A súlyos balesetben egy személygépkocsi az oldalára fordulva zuhant be az út menti árok fái közé.
A Vaol.hu számolt be az újabb közúti szerencsétlenségről. A súlyos balesetben Zánka után Köveskál irányában egy autó van az út menti fák között az oldalára fordulva.

súlyos baleset
A súlyos balesetben az egyik utast súlyos sérülésekkel kellett kórházba szállítani
Fotó:  Balatonfüredi ÖT/Vaol.hu

A Balaton térségében történt ütközésben a balesetező személygépkocsiban két személy utazott, az egyiküket a súlyos sérülései miatt kellett kórházba szállítani – közölte a Vaol.hu-val a Balatonfüredi Önkormányzati Igazgatóság.

Bővebb információkkal egyelőre nem rendelkezünk a balesetről, de a helyszínen készült képeket látva az autó a szalagkorlátot átszakítva csapódhatott a fák közé. A helyszínen készült fotókat ide kattintva tudja megtekinteni!

