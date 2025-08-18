Döbbenetes baleset: mély kútba esett egy nő Borsodban

Egy idős nő a saját kertjében található mély kútba zuhant. A rokonai észrevették, hogy eltűnt, és a keresésére indultak. Megtalálták és kihúzták a mélyből, majd hívták a mentőket. A nő már nem lélegzett, úgyhogy a mentésirányító segített a családtagoknak. Azt kérte, alkalmazzanak szívmasszázst és mesterséges lélegeztetést, amíg nem ér oda a segítség, ők pedig megtették. Az esetről mi is írtunk, de a Bors írta meg a súlyos baleset részleteit: egy hajszálon múlt a nő élete.

A súlyos balesetben egy nő esett a mély kútba, riasztották a mentőhelikoptert is

Fotó: Illusztráció (police.hu)

A rutinos mentésirányító közben több egységet –köztük egy mentőhelikopter is – riasztott a helyszínre. Elsőként a rendőrök érkeztek meg, akik átvették a mellkasi nyomásokat, majd a perceken belül megérkező esetkocsi folytatta az életmentést.

Az esetről a Veol.hu is beszámolt. Ahogy írják, a gyors és szakszerű beavatkozásnak köszönhetően a nő keringése visszatért, és sikerült stabilizálni az állapotát. Mentőhelikopterrel vitték kórházba.

