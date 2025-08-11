Nem hisz a szemének, mi maradt az autóból az M6-os autópályán – helyszíni képek

Megrázó helyszíni fotókat közölt a Teol.hu az M6-os autópályán történt becsapódásról. A súlyos baleset a százhuszadik kilométerszelvényél történt, Dunaszentgyörgy térségében szombat hajnalban.

A súlyos baleset valószínűleg azért történt, mert a járművet vezető 62 éves nő elaludhatott vezetés közben Fotó: TVKI/Teol.hu

A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleménye szerint feltehetően elaludt a volánja mögött az a 62 éves szerb nő, akit a kiérkező tűzoltóknak feszítővágó segítségével sikerült kiszabadítaniuk a roncsokból.

A baleset során a személygépkocsi átsodródott a sztráda jobb oldalára és a szalagkorlátnak csapódott. A korlátot átszakítva egy szakaszon az úttest melletti árokban sodródott, majd nagy erővel belecsapódott a kibetonozott vízelvezető árokba.

A helyszínre a paksi hivatásos és a dunaszentgyörgyi önkéntes tűzoltókat riasztották. A kiszabadított nőt súlyos sérülésekkel szállították kórházba.

Borítókép: TVKI/Teol.hu