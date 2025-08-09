Fejjel lefelé landoltak az árokban, a tűzoltóknak kellett kiszedni őket a roncsból

Súlyos baleset történt Jobbágyinál szombaton, félpályás útlezárás van érvényben – írja a Nool.hu.

A súlyos baleset következtében fejjel lefelé landoltak az árokban, végül a tűzoltóknak kellett kiszedni az utast és a sofőrt a járműből.

Fotó: Vendel Lajos / Forrás: Nool

Súlyos baleset: fejjel lefelé landoltak az árokban

A szerencsétlenség a 21-es főúton történt, a 20-as kilométerszelvénynél, ahol egyelőre ismeretlen okból lesodródott az útról egy jármű a Salgótarján felé haladó szakaszon. A gépkocsiban ketten utaztak, őket a pásztói hivatásos tűzoltók szedték ki a roncsból. Jelenleg rendőri irányítás mellett halad a forgalom, a mentősök is a helyszínen vannak.

A Nool.hu cikkében számos helyszíni kép és videó látható a balesetről.

