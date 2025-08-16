Újabb megrázó képek a 47-es úton történt súlyos balesetről – videó is készült a helyszínen

Ahogy arról délelőtt beszámoltunk, szombat hajnalban frontálisan üközött egymásba két kocsi a 47-es főúton, a 17-es kilométernél. A súlyos baleset során hárman sérültek meg, közülük csak egy ember úszta meg a balesetet könnyebb srülésekkel. A Haon.hu újabb letaglózó képeket közölt a helyszínről, emellett videófelvétel is készült a felismerhetetlenségig összezúzott autókról. A Haon.hu munkatársának galériáját itt tudja megnézni!

A súlyos baleset során az autók frontálisan csapódtak egymásba

Fotó: Tóth Imre/Haon.hu

Derecske és Sáránd között ütközött össze a két autó, amelyekben összesen hárman utaztak. Az egyik autóból a hatalmas üközés kövekeztében valósággal kiszakadt a motor. A két sofőrt a tűzoltóknak kellett kiszabadítaniuk.

A vármegyei katasztrófavédelem helyszíni fotóinakk galériáját ide kattintva tudja megnézni!

Majdnem súlyos baleset lett belőle: kocsik elé szaladt egy kisgyerek

Sok esetben a gyalogosok is hibáznak, egyre figyelmetlenebbek az átkelés során. Sajnos ez egyes szülőkre is igaz, akik hiába vannak a gyerekkel, mégsem figyelnek arra, hogy baj történhet. Egy 4 év körüli gyerek kiszaladt a forgalmas útra, csak a szerencsén múlt, hogy nem lett belőle tragédia. Ha kíváncsi a részletekre, kattintson az Origo-ra!



