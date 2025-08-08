Bombaként robbant be a kamion az építés alatt álló körfogalomba – helyszíni képek

Sokkoló haváriáról számolt be a Bama.hu: nagy sebességgel hajtott bele a nyergesvontató egy felújítás alatt álló körforgalomba. A súlyos baleset során a kamionos sérülései miatt hívni kellett a mentőt.
Pénteken hajnali két órakor egy nyergesvontató az 57-es főúton letért a kijelölt útvonalról és egy útépítés miatt felbontott körforgalomba hajtott. A sofőr a vezetőfülkébe szorult, a tűzoltóknak kellett őt kiszabadítani.
A sofőr súlyosan megsérült,
de forgalomkorlátozást nem kellett bevezetni, mivel az összetört kamion nem akadályozta a közlekedést.
A baleset tényét a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság is megerősítette.
Csütörtökön a németországi Kiel városában okozott káoszt egy kamionbaleset, ami a helyi ipari parkban történt. A jármű egy olyan irodaépületbe csapódott, amelyben sokan tartózkodtak a reggeli munkakezdéskor.