Bombaként robbant be a kamion az építés alatt álló körfogalomba – helyszíni képek

Sokkoló haváriáról számolt be a Bama.hu: nagy sebességgel hajtott bele a nyergesvontató egy felújítás alatt álló körforgalomba. A súlyos baleset során a kamionos sérülései miatt hívni kellett a mentőt.

A sofőr nem látott rendesen a sötétben és belehajtott az építés alatt álló körfogalomba. A súlyos balesetben megsérült vezetőt a mentő vitte el

Fotó: Zsaruhirek.hu

Pénteken hajnali két órakor egy nyergesvontató az 57-es főúton letért a kijelölt útvonalról és egy útépítés miatt felbontott körforgalomba hajtott. A sofőr a vezetőfülkébe szorult, a tűzoltóknak kellett őt kiszabadítani.

A sofőr súlyosan megsérült,

de forgalomkorlátozást nem kellett bevezetni, mivel az összetört kamion nem akadályozta a közlekedést.

A baleset tényét a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság is megerősítette.

Súlyos balesetet okozott egy kamion

