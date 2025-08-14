Egy kamion bevitte az utolsó döfést a M7-esnek

Egy kamion és két gépkocsi ütközött az M7-es autópálya 56. kilométerénél, a Budapest felé vezető oldalon – adta hírül a Zaol.hu. A súlyos baleset Székesfehérvárnál történt, a helyi tűzoltók végzik a műszaki mentést. Az érintett szakaszon a forgalom a belső sávban halad – ha éppen halad.
A főváros felé vezető szakaszon, a 37. kilométernél egy autó lángolt, emiatt nagyon lelassult a forgalom – írta meg az Origo.hu nemrég. Eközben a Balaton felé vezető szakaszon is baleset volt és a bámészkodó autósok miatt szintén lelassult a haladás.