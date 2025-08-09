Kettészakadt az autó, fiatal házaspár halt meg a péntek esti balesetben

Péntek este súlyos baleset történt a Fejér vármegyei Kisláng és Soponya közötti összekötő úton. A frontális karambolban két autó tört totálkárosra.

Súlyos baleset történt Kisláng és Soponya között péntek este. A szerencsétlenségben egy házaspár mindkét tagja életét vesztette.

Fotó: Feol.hu

Súlyos baleset, iszonyú tragédia

Az egyik járműben, egy Suzukiban fiatal házaspár utazott, mindketten a helyszínen szörnyethaltak. A másik jármű vezetője túlélte. A Feol.hu helyszínről közzétett képén jól látszik, hogy míg egy fehér színű gépjármű az út mellett áll összetörve, addig egy sötét színű gépkocsi két darabra szakadva hever az úton. A lap által megszólaltatott helyi lakos szerint hiába van kitéve a 40-es tábla, sokan nem tartják be a sebességkorlátozást ezen a szakaszon.

Az Országos Mentőszolgálat szombaton kiadott egy közleményt a szörnyű tragédiával kapcsolatban, amelyben kiderült, hogy egy fiatal mentőtiszt és férje hunyt el a balesetben.

Megrázó veszteség érte a mentők bajtársi közösségét. Tegnap este közlekedési balesetben életét vesztette Szigeti Barbara Júlia bajtársnő, valamint a vele egy gépkocsiban utazó férje Fejér vármegyében. Barbara az enyingi mentőállomás fiatal mentőtisztje volt, aki 2025. június 1-jén csatlakozott az Országos Mentőszolgálat bajtársi közösségéhez. Nyitott, közvetlen személyisége miatt hamar az enyingi közösség megbecsült tagjává vált, rövid idő alatt szoros baráti kapcsolatokat alakított ki bajtársaival. Tragikus balesete nappalos szolgálatát követően történt. Őszinte részvétünk a családnak és Bajtársainknak! Szigeti Bajtársnőt az Országos Mentőszolgálat saját halottjának tekinti.

