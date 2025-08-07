Súlyos baleset az M3-on, négyen megsérültek, hatalmas a káosz

Összeütközött egy személygépkocsi és egy kisteherautó az M3-a autópálya 69-es kilométerénél, a Nyíregyháza felé vezető oldalon, Hort térségében – írja a Heol.hu az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság közleményére hivatkozva. A súlyos baleset során négy személy sérült meg.

A súlyos baleset során a teherautó vezetője későn vette észre a szalagkorlátba csapódó autót

Fotó: Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság/Heol.hu

Egy autó Miskolc felé tartva műszaki hiba miatt hirtelen a szalagkorlátnak vágódott. Az ütközést egy arra haladó teherautó csak későn vette észre, ez miatt nagy sebességgel belehajtott a szalagkorlátnál lévő személygépkocsiba - tájékoztatta a hírportált Soltész Bálint, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője.

A hatvani hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket.

Az érintett útszakaszt teljesen lezárták,

de azóta újra halad a forgalom.

A helyszínről két sérültet súlyos sérülésekkel, stabil állapotban, míg két sérültet könnyebb sérülésekkel szállítottak bajtársaink kórházba – informálta a nyilvánosságot Magyar Luca Zsuzsanna kommunikációs szervező.

A súlyos baleset miatt egy egész városrész bénult meg kora reggel

