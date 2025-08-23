Megroggyant az M7-es, baleset miatt hatalmas a torlódás

A siófoki városi tűzoltók rohantak a haváriához, amelyben két személygépkocsi ütközött. A súlyos baleset az M7-es sztráda Budapest felé vezető oldalán, Siófok sóstói városrészénél, a 98-99-es kilométer között történt szombat délelőtt – írja a Sonline.hu, az egyik autó az ütközés következtében az árokban kötött ki, négyen utaztak benne.

Mentőhelikoptert riasztottak a súlyos baleset helyszínére

Fotó: Forrás: Országos Mentőszolgálat/Facebook

A súlyos baleset miatt áll a forgalom

Hatalmas a torlódás, a kocsisor már meghaladta a 3 km-t. Mentőhelikopter is érkezett a helyszínre. A mentés idejéig forgalomkorlátozásra kell számítani.

Hasonlóképpen az M5-ös sem úszta meg baleset nélkül, péntek éjszaka egy kamion, egy kisbusz és két személyautó csapódott egymásba. Az M5-ös autópálya Szeged felé vezető oldalán, Petőfiszállás térségében lezajlott balesetben az egyik jármű az oldalára borult. A brutális karambol részletei az Origo oldalára kattintva olvashatóak!

Nyitókép: Csapó Balázs/Sonline.hu