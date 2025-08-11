Súlyos baleset miatt teljes forgalomelterelés: nagyot kell kerülni az arra autózóknak

A 26-os úton történt súlyos baleset, amely miatt a Miskolcról Sajószentpéter felé tartó forgalom jelentős részét átterelik Szirmabesenyő felé. A karambol miatt a gépjárműforgalom egy részének útvonala megszűnt, helyette ideiglenes terelés lépett érvénybe – írja a boon.hu.

Súlyos baleset a 26-os főúton: Miskolc–Sajószentpéter között történt a karambol

Fotó: BOON/ 26-os Főút és környéke/Facebook

Súlyos baleset miatt kell kerülni az autósoknak

A baleset helyszínén a rendőrség hatósági vizsgálatot indított, ezért a Miskolc felől kifelé tartó forgalom akadozik, az autósokat Szirmabesenyőnél terelik el az útból. A forgalmi torlódás jelenleg is fennáll, ugyanis még mindig tart a helyszínelés. Úgy tudni, ráfutásos baleset történt, két személyautó ütközött egymásnak. A sérültek állapotáról egyelőre nincsenek hivatalos információk, azonban a helyszíni tudósítás szerint személyi sérüléssel járó balesetről van szó. A portál ígéri, hogy hamarosan jelentkeznek a helyszínről a legfrissebb információkkal, amit a linkre kattintva tekinthet meg.

