Súlyos baleset történt, motoros és biciklis ütköztek össze – helyszíni fotók

Súlyos baleset történt ma, azaz vasárnap délután kettő óra magasságában, az érintettek egy motoros és egy kerékpáros voltak. Az ütközés a 37-es főút erdőbényei elágazásánál történt, mindketten az árokban kötöttek ki – írja a boon.hu.

Súlyos baleset történt Erdőbényénél, a 37-es úton

Fotó: BOON/Mogyorósi Zsolt Pipó

Súlyos baleset a 37-es főúton: motoros és biciklis ütközött össze

Az eddigi információk szerint a kerékpárral közlekedő fél épp készült kihajtani a 37-es főútra, amikor az arról érkező motorossal összeütköztek. A két sérültet a kiérkező mentők azonnal kórházba szállították, súlyos sérüléseket szenvedtek. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a pontos körülményeket még vizsgálják a hatóságok, így nem tudni, ki hibázott a balesetben.

