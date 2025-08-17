Hírlevél

Súlyos baleset történt, motoros és biciklis ütköztek össze – helyszíni fotók

1 órája
A 37-es főúton, az erdőbényei elágazásnál történt a nem mindennapi karambol. A súlyos balesetben egy motoros és egy biciklis ütköztek, mindkét fél súlyos sérülésekkel került kórházba.
Súlyos baleset történt ma, azaz vasárnap délután kettő óra magasságában, az érintettek egy motoros és egy kerékpáros voltak. Az ütközés a 37-es főút erdőbényei elágazásánál történt, mindketten az árokban kötöttek ki – írja a boon.hu.

Súlyos baleset Erdőbényénél a 37-es úton
Súlyos baleset történt Erdőbényénél, a 37-es úton
Fotó: BOON/Mogyorósi Zsolt Pipó

Súlyos baleset a 37-es főúton: motoros és biciklis ütközött össze

Az eddigi információk szerint a kerékpárral közlekedő fél épp készült kihajtani a 37-es főútra, amikor az arról érkező motorossal összeütköztek. A két sérültet a kiérkező mentők azonnal kórházba szállították, súlyos sérüléseket szenvedtek. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a pontos körülményeket még vizsgálják a hatóságok, így nem tudni, ki hibázott a balesetben.

A helyszínről készült fotógalériát a BOON oldalán, a linkre kattintva tekintheti meg!

Ma Rétság és Szendehely között is súlyos baleset történt, félsávon állt a forgalom. A durva balesetben egy autó az árokba borult, riasztották a katasztrófavédelmet is a helyszínre.

 

