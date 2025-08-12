Hírlevél

Súlyos baleset: rommá törte a személygépkocsit a teherautó – helyszíni képek

Teherautó törte rommá a személygépkocsit. A súlyos baleset Füzesabonynál történt kedden a reggeli órákban.
A 33-as főút 3. kilométerénél, Füzesabony határában, az Ipartelepi úthoz kedd reggel 08:15-kor riasztották a tűzoltókat. A súlyos balesetben teherautó törte össze szinte a felismerhetetlenségig a személyautót. A füzesabonyi Szent Flórián Tűzoltó Egyesület tájékoztatta a Heol.hu-t a balesetről és a mentési munkálatok részleteiről, a portálon az összetört autóról készült képek is láthatóak.

súlyos baleset
A súlyos baleset során a személyautó ezzel a kamionnal ütközött
Fotó: Szent Flórián Tűzoltó Egyesület - Füzesabony/Facebook/Heol.hu

A személyautó sofőrjét a mentők a sürgősségi osztályra szállították. A füzesabonyi hivatásos és önkéntes tűzoltók áramtalanították az árokba csapódott személygépkocsit, és biztosították a helyszínt. A hatóságok a baleset körülményeit vizsgálják.

Borítókép (Fotó: Szent Flórián Tűzoltó Egyesület - Füzesabony/Facebook/Heol.hu)

 

 

