Súlyos baleset: rommá törte a személygépkocsit a teherautó – helyszíni képek

A 33-as főút 3. kilométerénél, Füzesabony határában, az Ipartelepi úthoz kedd reggel 08:15-kor riasztották a tűzoltókat. A súlyos balesetben teherautó törte össze szinte a felismerhetetlenségig a személyautót. A füzesabonyi Szent Flórián Tűzoltó Egyesület tájékoztatta a Heol.hu-t a balesetről és a mentési munkálatok részleteiről, a portálon az összetört autóról készült képek is láthatóak.

A súlyos baleset során a személyautó ezzel a kamionnal ütközött

Fotó: Szent Flórián Tűzoltó Egyesület - Füzesabony/Facebook/Heol.hu

A személyautó sofőrjét a mentők a sürgősségi osztályra szállították. A füzesabonyi hivatásos és önkéntes tűzoltók áramtalanították az árokba csapódott személygépkocsit, és biztosították a helyszínt. A hatóságok a baleset körülményeit vizsgálják.

