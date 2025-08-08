Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Trump–Putyin csúcstalálkozó: Budapest lehet a helyszín

súlyos baleset

Súlyos balesetet okozott, majd vette a kalapját és meglépett – helyszíni fotók

39 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Csütörtök éjszaka két autó rohant egymásba. A súlyos baleset során egy 50 éves nő sérült meg.
Link másolása
Vágólapra másolva!
súlyos balesetkeresiksérültsofőr nélküli járműlelépettrendőrségéjszaka

Csütörtök este Nyírpazony és Nyíregyháza között két személygépkocsi ütközött össze a 4-es főúton. A Szon.hu arról számolt be, hogy a súlyos baleset után az egyik autó vezetője dobbantott a helyszínről.

súlyos baleset
A súlyos baleset egyik sofőrje elmenekült a helyszínről Fotó: Sipeki Péter/Szon.hu 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hivatalos közleményében az áll, hogy a balesetben egy 50 év körüli nő sérült meg. A mentőkkel együtt a nyíregyházi hivatásos tűzoltók érkeztek a helyszínre. A balesetező autók egyik sofőrjét most is keresi a rendőrség.

A balesetről készült helyszíni fotókat ide kattintva tudja megtekinteni!

Súlyos baleset: egyszerre kezdtek előzni

Mezőkövesd térségében két autó egyszerre kezdett előzni, a manőver vége pedig pont az lett, amit gondolnánk. A sofőrökért mentőhelikopter érkezett. Ha kíváncsi a baleset részleteire, kattintson az Origóra!

Borítókép: (Fotó: Sipeki Péter/Szon.hu)

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!