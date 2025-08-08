Súlyos balesetet okozott, majd vette a kalapját és meglépett – helyszíni fotók

Csütörtök este Nyírpazony és Nyíregyháza között két személygépkocsi ütközött össze a 4-es főúton. A Szon.hu arról számolt be, hogy a súlyos baleset után az egyik autó vezetője dobbantott a helyszínről.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hivatalos közleményében az áll, hogy a balesetben egy 50 év körüli nő sérült meg. A mentőkkel együtt a nyíregyházi hivatásos tűzoltók érkeztek a helyszínre. A balesetező autók egyik sofőrjét most is keresi a rendőrség.
Borítókép: (Fotó: Sipeki Péter/Szon.hu)