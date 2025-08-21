Kiugrott a nő az ablakon a férje elől menekülve

Egy brutális családi erőszak újabb részleteit osztotta meg a Boon.hu a Tényekre hivatkozva. Az áldozat súlyos sérüléseket szenvedett el, még a bordája is eltört.

Az édesanya súlyos sérüléseket szenvedett el a brutális bántalmazások során

Nem akart vele lenni, és ő nem akart elmenni. Ezért volt az egész. Az unokámmal összeveszett, és elkezdte verni. Ennyi volt”

– nyilatkozta a Tényeknek a nagymama.

Úgy tudjuk, nem ez volt az első eset, hogy a férfi összeverte feleségét. A nő el akarta hagyni, ezért tört ki az újabb balhé. A férfi ököllel ütötte a kétgyerekes anya fejét, és amikor a nő a földre rogyott, elkezdte rugdosni. Az asszony végül az ablakon kiugorva próbált elmenekülni, de a férje egy gereblyével a kezében utána ment. Aznap éjszaka egy karóval tört össze mindent, ami az útjába került, a nő segítségére sietőkre is rátámadt. Az asszony nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket, többek között bordatörést szenvedett.

Végül a Miskolci Járásbíróság egy hónapra elrendelte az agresszív férj letartóztatását. A Tények videóját az esetről ide látogatva tudják megnézni.

Súlyos sérülések a nőnél, akit a barátja vert agyba főbe

A vádirat szerint a kunfehértói férfi két éve ismerkedett meg egy nővel, akihez fél év után odaköltözött. A férfi együttélésük alatt durván, erőszakosan viselkedett a nővel. Egy évvel később már meg is verte: felpofozta, gyomorszájon vágta, amitől a nőnek súlyos sérülései lettek. Mivel a nő többször a szüleihez menekült a férfi agresszív viselkedése elől, végül a nő apja kidobta a férfit. A szadista nőverőről az Origo oldalára kattintva olvashat!

Nyitókép: Illusztráció (MART PRODUCTION/Pexels)