Benzinkúton pusztított egy furgon: letarolta a parkolót, majd kidöntött egy oszlopot is

A Tolna Vármegyei Rendőrkapitányság szóvivője egy egészen elképesztő balesetről számolt be. Az M6-os autópálya 134-es kilométerénél levő MOL kúthoz nagy sebességgel akart bekanyarodni egy horvát rendszámú furgon. A kanyart, értelemszerűen, nem tudta bevenni, lesodródott az útról. Az irányíthatatlan jármű nekivágódott egy szalagkorlátnak, majd az oldalára borulva csúszott tovább – írja a Teol.hu. Ketten ültek a furgonban, az egyikük súlyos sérüléseket szenvedett el.

Súlyos sérüléseket szenvedett a horvát furgonos, nagyobb tragédia is történhetett volna Fotó: Denes Martonfai/Teol.hu

A baleset részleteiről a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője, Komlósiné Kiss Anett rendőr alezredes tájékoztatta a hírportált. A furgonban ketten utaztak, a járművet vezető új-zélandi nő és egy horvát állampolgárságú férfi.

A vasárnap kora délután történt balesetben a furgon túl nagy sebességgel akart az autópálya melletti pihenőhelyen található benzinkúthoz befordulni, de azt a kanyart nem ilyen száguldozáshoz tervezték. A kisbusz nekicsapódott a szalagkorlátnak, oldalára borult, több tíz méteren át csúszott az úttesten. Mindent elsodort a kisbusz, ami az útjába került, egy villanyoszlopot is kidöntött.

Az új-zélandi nő könnyebb sérülésekkel megúszta a balesetet, de a horvát állampolgárságú utasát, a hírek szerint, súlyos sérülésekkel szállították kórházba. A rendőrség szóvivője elmondta, a férfi sérüléseitől függ, hogy a szekszárdi rendőrkapitányság a baleset körülményeit szabálysértési eljárás keretében vizsgálja vagy pedig közúti baleset gondatlan okozása miatt indít büntetőeljárást a furgon vezetője ellen.

A balesetről készült képgalériát ide kattintva tudja megnézni!

Nyitókép: Mártonfai Dénes/Teol.hu