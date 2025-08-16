Sok súlyos sérült – brutális frontális karambol okozott fennakadásokat

Eddig tisztázatlan okból szombaton délelőtt, Nyíregyházán, a Tiszavasvári úton ütközött össze frontálisan két személyautó, jelentős a kár, súlyos sérültek is vannak – írja a szon.hu.

Súlyos baleset történt Nyíregyházán, sok súlyos sérültje van a karambolnak

Fotó: Bordás Béla/SZON

Több súlyos sérült – a brutális balesetről megrázó felvételek készültek

Jelentős anyagi károk keletkeztek a mai frontális karambolban, melyben két személyautó ütközött össze egy nyíregyházi körforgalomban, szombaton délelőtt. Egyelőre nem tudni, hogy mi vezetett a Tiszavasvári úton történtekhez: a körforgalomból épp kihajtani készülő autós valamiért váratlanul áttért a szemközti sávba, így nagy erővel, frontálisan nekicsapódott az ott szabályosan közlekedő, vétlen sofőrnek.

Nem csak az anyagi kár jelentős, a portál információi szerint több sérültje is van a frontális karambolnak, úgy tudni, hogy hét sérültet is el kellett látni a kiérkező mentősöknek.

Karambolozott két személyautó Nyíregyháza közelében, a Tiszavasvári úton, azaz a 36-os főúton, a 338-as főút közelében.

A járművekből mindenki ki tudott szállni, hozzájuk mentők érkeztek a helyszínre. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsikat. Az érintett útszakaszt félpályán lezárták" – tájékoztatta a balesetről a katasztrófavédelem a SZON-t.

A mai napon már több baleset is történt, az egyik legdurvább a ma hajnalban történt ütközés Derecske és Sáránd között, melynek következtében felismerhetetlenre törek a járművek, az egyikből a motor is kiszakadt.