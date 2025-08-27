Felesége nemi szervét vagdosta késsel a szadista férj

Nem hisz az ember a fülének, olyan borzalmakat kellett egy mezőkövesdi nőnek átélni. A szadista férje még a saját fiával is meggyanúsította őt. A Boon.hu számolt be a részletekről a Tényekre hivatkozva.

Elképesztő kínokat kellett átélni a mezőkövesdi asszonynak a szadista férjétől Forrás: Tények/Boon.hu

Szadista indulatok

Az asszonyt lekötözte, kalapáccsal, karddal, vascsővel és baltával ütlegelte,

egy késsel a nemi szervét is összevagdosta.

Azzal gyanúsította meg, hogy szexuális kapcsolatot folytat a saját fiával, akinek el kellett menekülni a házból. A felkavaró esetről a nő nyilatkozott a Tényeknek, amit ide kattintva tud megnézni.

Nyitókép: Illusztráció (MART PRODUCTION/Pexels)