Megérte? Mélyen a zsebébe kell nyúlnia a száguldozó motorosnak!

Nemcsak, hogy jócskán túllépte a sebességhatárt, hanem egy szabálytalan előzéssel is tetézte a balesetveszélyes mutatványt a férfi, akit az 57-es főúton vontak intézkedés alá a Baranya vármegyei rendőrök - írta meg a Vaol.hu. A száguldozó motoros a megengedett 90 km/h helyett 206 km/h-val közlekedett.

Közel félmillióba került az adrenalinfröccs a száguldozó motoros számára Fotó: Baranya Vármegyei Rendőrség Facebook-oldala

Komoly bírságot kapott a száguldozó motoros

Az extrém gyorshajtást és a szabálytalan előzést összesen 494 ezer forint pénzbírsággal és 14 büntetőponttal jutalmazták a rendőrök. A magas összegű büntetés a jövőben remélhetőleg visszatartja az önjelölt közúti versenyzőt az efféle mutatványtól, amely nemcsak önmagára, hanem másokra nézve is életveszélyes.

