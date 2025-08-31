Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
gyorshajtás

Megérte? Mélyen a zsebébe kell nyúlnia a száguldozó motorosnak!

8 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Brutális gyorshajtást örökített meg a trafipax. A megengedett sebesség több mint kétszeresével hajtott a száguldozó motoros.
Link másolása
Vágólapra másolva!
gyorshajtásgyorshajtási bírságpénzbírságmotorosbüntetőpont

Nemcsak, hogy jócskán túllépte a sebességhatárt, hanem egy szabálytalan előzéssel is tetézte a balesetveszélyes mutatványt a férfi, akit  az 57-es főúton vontak intézkedés alá a Baranya vármegyei rendőrök - írta meg a Vaol.hu. A száguldozó motoros a megengedett 90 km/h helyett 206 km/h-val közlekedett.

száguldozó motoros
Közel félmillióba került az adrenalinfröccs a száguldozó motoros számára Fotó: Baranya Vármegyei Rendőrség Facebook-oldala

Komoly bírságot kapott a száguldozó motoros

Az extrém gyorshajtást és a szabálytalan előzést összesen 494 ezer forint pénzbírsággal és 14 büntetőponttal jutalmazták a rendőrök. A magas összegű büntetés a jövőben remélhetőleg visszatartja az önjelölt közúti versenyzőt az efféle mutatványtól, amely nemcsak önmagára, hanem másokra nézve is életveszélyes.

Sok gyorshajtó vet be különféle trükköket annak érdekében, hogy a megússza a büntetést. De létezik olyan megoldás, amivel átverhetjük a traffipaxot? Ha érdekli a válasz, kattintson ide.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!