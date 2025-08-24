Számszeríjjal ment macskára a bátor matyó harcos

Május 30-án egy elpusztult állatot találtak Mezőkövesden az utcán. Egy 55 centiméteres hosszúságú nyílvesszővel lőttek le egy macskát számszeríjjal - idézte fel a brutális állatkínzás részleteit a Boon.hu.

Számszeríjjal lőttek le egy macskát Mezőkövesden 2025. május 30-án.

A helyi nyomozók rájöttek, hogy csak a közelben lakó férfi húzhatta meg a ravaszt, hiszen ő az egyetlen, aki tartott otthon céltávcsővel, lézeres irányzékkal és lámpával ellátott számszeríjat.

Ebből érkezett a lövés, amely a hátán találta el a szerencsétlen állatot. Azonnal belehalt a sérüléseibe.

Mint kiderült, a cica semmi rosszat nem tett, csak arrafelé sétált a házak előtt.

A Mezőkövesdi Járási Ügyészség állatkínzás miatt emelt vádat a férfival szemben, akinek a lövéshez használt számszeríját a hozzá tartozó tokkal, benne 3 darab nyílvesszővel együtt lefoglalták. Az állat hátába fúródott nyílvesszőt is kihúzták és a bizonyítékok közé tették. A büntetlen előéletű macskagyilkossal szemben pénzbüntetés kiszabását indítványozták az ügyészek azzal együtt, hogy a bíróság kobozza el a gyilkos eszközt.

Nem ez ez első eset, hogy egy állatkínzó brutális módszert alkalmaz egy állattal szemben. Júliusban egy mentőkutyát lőttek meg Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, egy hónappal korábban pedig 5 kiskutyával egyszerre végeztek állatkínzók Veszprémben.

