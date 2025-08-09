Hírlevél

Szombaton meghalt az a fiatal, aki a hét elején egy kosárlabdaedzésen lett rosszul. A szekszárdi kosarast klubja és családja gyászolja.
Meghalt az a fiatal szekszárdi kosaras, akit a hét elején edzésről szállítottak kórházba mentőhelikopterrel, miután megállt a szíve. A Tarr KSC Szekszárd csapat edzője a helyszínen megkezdte az újraélesztést, majd a fiatalt az Országos Kardiológiai Intézetbe szállították - írja a Teol.hu.

szekszárdi kosaras, helikopter
Mentőhelikopterrel szállították kórházba a szekszárdi kosaras, aki szombaton meghalt.
Fotó: Országos Mentőszolgálat / illusztráció

A kórházban meghalt a fiatal szekszárdi kosaras

A sportoló állapota a sajtóban megjelent információk szerint stabil volt, ám szombaton érkezett a szomorú hír, hogy csupán napokkal élte túl az augusztus 5-i tragikus incidenst. Az egyesület és a család gyászol,  a klubvezetés gyermek- és sportpszichológusok bevonásával mindent megtesz annak érdekében, hogy segítsenek feldolgozni társuk elvesztését a játékosoknak és az edzőknek. A klub igyekszik segítséget nyújtani az elhunyt családjának is.

 

