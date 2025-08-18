A rendőrök már tudják, ki okozott 50 milliós kárt egy vonatkocsiban Újszásznál

Vasárnap éjjel egy férfi lényegében a legdrágább módját választotta a gőz kieresztésének: szétverte a MÁV-csoport Vitorlás InterRégió KISS motorvonatának utasterét, amivel 50 millió forintos kárt okozott - írta meg az Origo.hu hétfőn.

Száva József szétvert egy vasúti kocsit Újszásznál, majd elmenekült. A férfi 50 millió kárt okozott.

Fotó: MÁV

Szétvert vasúti kocsi: ilyen rombolást még nem láttak

A MÁV szerint példa nélküli a rombolás. „Legalább 10 ablakot törtek be, szétverték a belső monitorokat, sőt még az állomás peronján megrongált egy esőbeállót is. Az anyagi kár is jelentős, meghaladhatja az 50 millió forintot is, de ennél is jelentősebb az utasoknak okozott kár, a jármű ugyanis hosszabb ideig kényszerűen ki fog esni a forgalomból is, így a következő időszakban a Budapest–Újszász vonal sok ingázója lesz kénytelen nélkülözni az érintett motorvonatot” – árulta el a közlekedési társaság.

Az elkövető pechére azonban hamar beazonosították, hiszen minden emeletes vonaton működik kamera, ami az újszászi állomáson is van. A vasúttársaság feljelentést tett, a rendőrség körözi az elkövetőt. Íme az agysebész zseni, akit a kamerafelvételek alapján azonosítottak és gyanúsítottak meg mindevvel:

A vasúti kocsiban levő kamerák képe alapján Száva Józsefet azonosították, mint aki szétverte Újszásznál vasúti kocsit.

Fotó: Police.hu

Lázár János építési és közlekedési miniszter az ügy kapcsán úgy reagált közösségi oldalán: a rendőrség el fogja kapni a tettest, aki bűnhődni fog.