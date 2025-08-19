Szigorú szabályozás: így változnak meg az e-rollerezés feltételei

Nem győzik elégszer hangsúlyozni a hatóságok az e-roller veszélyeit, nemrég egy felkavaró videót is közzétettek, melyben az eddigi legdurvább rollerbaleseteket mutatták meg, amiket térfigyelőkamerák rögzítettek. Sajnos nemcsak felnőttek, hanem sok gyerek is súlyos sérüléseket szenved a nem megfelelő rollerhasználat következményei miatt, ezért úgy döntöttek a jogalkotók, hogy törvényileg szigorítanak a felhasználás feltételein. Így 2026-tól szigorú szabályozás vár a rolleresekre, azonban ez a saját testi épségük érdekében történik – írja a veol.hu.

Egyre több a rollerbaleset, ezért szigorú szabályozás jön a következő évtől

Fotó: Shutterstock

Szigorú szabályozás vár a rolleresekre 2026-tól

A Hír TV-nek szólalt meg a rollerbalesetekről Csörgő László vezetéstechnikai tréner, aki elmondta, hogy a balestek száma azért növekszik, mert

a rolleresek figyelmetlenek és túl gyorsan közlekednek az elektromos járművekkel úgy, hogy igazán nem is tudják használni azokat.

Igazán balesetveszélyes, hogy a járdán is – ahol gyalogosok is közlekednek – száguldoznak, majd onnan az útra, megfelelő körültekintés nélkül térnek le.

A szakember szerint egyértelmű, hogy sokan nem ismerik, illetve nem tartják be a KRESZ-t, emiatt úgy véli, hogy időszerű volt szigorúbban fellépni az ügyben. Azt is hozzátette, hogy a törvénymódosítási tervezetet már beadták, így valószínűleg már csak jövőre fogadják el és vezetik be az új szabályokat.

Ezek lesznek a rollerhasználat új szabályai

Az egyik legfontosabb változás, hogy két új kategóriába sorolná be az új jogszabály az e-rollereket a KRESZ-nek megfelelően: kis teljesítményű rollerek és nagyobb teljesítményű rollerek szerint különböztetnék meg a felhasználási feltételeket.

Az első kategória a maximum 25 km/h-ás sebességű járművek, ezt 12 éves kor alatt nem lehet használni. A nagyobb kategória alsó korhatára 14 év, ezekbe a maximum 45 km/h sebességű elektromos rollerek tartoznak.

Úgy tudni, hogy a nagyobb kategóriás rollerekre a segédmotoros kerékpárokra vonatkozó szabályokkal vonják össze, tehát a járdán többé nem használhatóak, ezekkel csak kerékpárúton vagy közúton lehet majd közlekedni. És az egyik legfontosabb a balesetmegelőzés szempontjából: kötelező lesz a bukósisak-használat és kötelező lesz ezekre a járművekre is felelősségbiztosítást kötni.

Emellett mindkét kategóriában tilos lesz az utasszállítás a rollereken.