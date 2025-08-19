Szigorú szabályozás: így változnak meg az e-rollerezés feltételei

Nem győzik elégszer hangsúlyozni a hatóságok az e-roller veszélyeit, nemrég egy felkavaró videót is közzétettek, melyben az eddigi legdurvább rollerbaleseteket mutatták meg, amiket térfigyelőkamerák rögzítettek. Sajnos nemcsak felnőttek, hanem sok gyerek is súlyos sérüléseket szenved a nem megfelelő rollerhasználat következményei miatt, ezért úgy döntöttek a jogalkotók, hogy törvényileg szigorítanak a felhasználás feltételein. Így 2026-tól szigorú szabályozás vár a rolleresekre, azonban ez a saját testi épségük érdekében történik – írja a veol.hu.
A Hír TV-nek szólalt meg a rollerbalesetekről Csörgő László vezetéstechnikai tréner, aki elmondta, hogy a balestek száma azért növekszik, mert
a rolleresek figyelmetlenek és túl gyorsan közlekednek az elektromos járművekkel úgy, hogy igazán nem is tudják használni azokat.
Igazán balesetveszélyes, hogy a járdán is – ahol gyalogosok is közlekednek – száguldoznak, majd onnan az útra, megfelelő körültekintés nélkül térnek le.
A szakember szerint egyértelmű, hogy sokan nem ismerik, illetve nem tartják be a KRESZ-t, emiatt úgy véli, hogy időszerű volt szigorúbban fellépni az ügyben. Azt is hozzátette, hogy a törvénymódosítási tervezetet már beadták, így valószínűleg már csak jövőre fogadják el és vezetik be az új szabályokat.
Az egyik legfontosabb változás, hogy két új kategóriába sorolná be az új jogszabály az e-rollereket a KRESZ-nek megfelelően: kis teljesítményű rollerek és nagyobb teljesítményű rollerek szerint különböztetnék meg a felhasználási feltételeket.
Az első kategória a maximum 25 km/h-ás sebességű járművek, ezt 12 éves kor alatt nem lehet használni. A nagyobb kategória alsó korhatára 14 év, ezekbe a maximum 45 km/h sebességű elektromos rollerek tartoznak.
Úgy tudni, hogy a nagyobb kategóriás rollerekre a segédmotoros kerékpárokra vonatkozó szabályokkal vonják össze, tehát a járdán többé nem használhatóak, ezekkel csak kerékpárúton vagy közúton lehet majd közlekedni. És az egyik legfontosabb a balesetmegelőzés szempontjából: kötelező lesz a bukósisak-használat és kötelező lesz ezekre a járművekre is felelősségbiztosítást kötni.
Emellett mindkét kategóriában tilos lesz az utasszállítás a rollereken.